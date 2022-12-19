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Лента новостей

рixabay 19 Декабря, 04:51
413
19 Декабря, 04:51
413
Фото: рixabay

Какой будет погода 19 декабря в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на 19 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, северо-западе РК пройдут – осадки (дождь, снег). Лишь на юге, юго-востоке, востоке, в центре страны под влиянием Монгольского антициклона сохранится погода без осадков.

На западе, севере, северо-западе ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Алматинской, Мангыстауской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман.

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#Казгидромет #погода #Казахстан
BaigeNews.kz
19 Декабря, 04:51
413
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