Какой будет погода 19 декабря в Казахстане

Фото: рixabay

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на 19 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, северо-западе РК пройдут – осадки (дождь, снег). Лишь на юге, юго-востоке, востоке, в центре страны под влиянием Монгольского антициклона сохранится погода без осадков.

На западе, севере, северо-западе ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Алматинской, Мангыстауской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман.