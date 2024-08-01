Председатель Комитета по делам молодёжи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров рассказал, какое решение может быть принято по петиции против пропаганды ЛГБТ, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии со статьёй 14 Конституции Республики Казахстан, все граждане равны перед законом и судом, при этом никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, в том числе по признаку пола или по любым иным обстоятельствам. На основании изложенного петиция поддерживается частично. Вместе с тем, принято решение поддержать петицию в части требований "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений", - сказал Кайрат Камбаров.

По его словам, необходимо провести научные исследования, детально изучить вопрос и выработать эффективные механизмы регулирования.

"На данный момент это решение имеет следующие правовые основания. Во-первых, согласно Конституции РК гарантирование безопасности и благополучия детей является одной из ключевых обязанностей Республики Казахстан, что закреплено в пункте 1 статьи 27 Конституции: "Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства". Во-вторых, Конвенция "О правах ребенка" обязывает государства для полного и гармоничного развития ребёнка создавать условия для его роста в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, а также предоставлять необходимую защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В-третьих, согласно Закону "О правах ребёнка в Республике Казахстан" государственные органы, физические и юридические лица обязаны защищать ребёнка от отрицательного воздействия социальной среды, информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию", - пояснил он.

Такое решение также направлено, по его словам, на поддержку, укрепление и защиту семей, традиционных нравственных ценностей и также последовательное культивирование традиционных семейных ценностей.