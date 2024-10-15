Какое оружие изъяли на месте убийства Шерзата

Замначальника следственного департамента МВД РК Самат Аисов сообщил, какое оружие обнаружили на месте убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По уголовному делу назначены следственные действия и экспертизы. Изъято три ножа. Также была информация, что на месте происшествия было ружьё. Оно изъято. Три ножа и одно ружьё. Из-за тайны следствия я не могу сказать, кому оно принадлежало. Но нам это уже известно. Ведутся следственные мероприятия", - сказал Самат Аисов.