Какое оружие изъяли на месте убийства Шерзата
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Замначальника следственного департамента МВД РК Самат Аисов сообщил, какое оружие обнаружили на месте убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По уголовному делу назначены следственные действия и экспертизы. Изъято три ножа. Также была информация, что на месте происшествия было ружьё. Оно изъято. Три ножа и одно ружьё. Из-за тайны следствия я не могу сказать, кому оно принадлежало. Но нам это уже известно. Ведутся следственные мероприятия", - сказал Самат Аисов.
Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Болата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
Задержаны 10 подозреваемых.
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