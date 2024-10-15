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Какое оружие изъяли на месте убийства Шерзата

Сегодня, 15:10
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baigenews.kz/Иллюстративное фото Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
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Фото: baigenews.kz/Иллюстративное фото

Замначальника следственного департамента МВД РК Самат Аисов сообщил, какое оружие обнаружили на месте убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"По уголовному делу назначены следственные действия и экспертизы. Изъято три ножа. Также была информация, что на месте происшествия было ружьё. Оно изъято. Три ножа и одно ружьё. Из-за тайны следствия я не могу сказать, кому оно принадлежало. Но нам это уже известно. Ведутся следственные мероприятия", - сказал Самат Аисов.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Болата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.

Задержаны 10 подозреваемых. 

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