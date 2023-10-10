Какое наказание грозит за уклонение от воинской службы в Казахстане

В Казахстане за уклонение от подготовки к воинской службе предусмотрена административная ответственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В преддверии начала очередного призыва граждан на срочную военную службу актуальными остаются вопросы ответственности призывников за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.

Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, за уклонение от подготовки к воинской службе предусмотрена административная ответственность по статье 650 КоАП РК.

"В целях недопущения срыва осеннего призыва полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, уклоняющихся от явки на призывные пункты. Напомним, что за уклонение от подготовки к воинской службе предусмотрена административная ответственность по статье 650 КоАП РК", – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

При этом, злостно уклоняющиеся от воинской службы подлежат уголовной ответственности по статье 387 УК РК, согласно которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.