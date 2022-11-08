Какое наказание грозит за ложное сообщение об акте терроризма

Фото: polisia.kz

В МВД Казахстана рассказали об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно статье 273 УК РК за это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП (14,5 миллиона тенге) либо исправительных работ в том же размере, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

"В этом году по таким фактам возбуждены 138 уголовных дел, в суд направлены 20 из них. Задержаны 34 человека, 17 осуждены к различным видам наказаний, в том числе к лишению свободы – восемь, ограничению свободы – пять, условно осуждено – вдое, оштрафован один. К одному из обвиняемых решением суда применены принудительные меры медицинского характера. Также родители одного из задержанных несовершеннолетних, который не достиг возраста уголовной ответственности, привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию с наложением штрафа", - сообщили в полиции.

Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причинённый ложным сообщением. На один выезд спецслужб на такие вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от простоя предприятий и организаций исчисляется миллионами тенге. В случае, если такие действия совершены несовершеннолетними, возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.