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Какое наказание грозит распространителям вейпов в Казахстане

Сегодня, 22:00
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baigenews.kz Сегодня, 22:00
Сегодня, 22:00
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Фото: baigenews.kz

В МВД разъяснили ответственность за оборот некурительных табачных изделий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"С 20 июня за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них наступает уголовная ответственность", - напомнили в ведомстве.

В соответствии с кодексом “О здоровье народа и системе здравоохранения” к некурительным табачным изделиям относятся продукты, содержащие никотин, полностью или частично изготовленные из табачного листа и их синтетических аналогов, приготовленных таким образом, чтобы использовать для сосания, жевания, нюханья.

К электронным системам потребления, вейпам относятся устройства, которые нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем.

"В случае выявления фактов продажи и распространения указанных предметов виновным грозит штраф в размере до 200 МРП, исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток. За ввоз и производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, вейпов, ароматизаторов и жидкостей предусмотрено до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества. За эти же деяния, совершённые в группе лиц, в особо крупном размере либо неоднократно, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уважаемые граждане! Указанные изменения в законодательстве направлены на обеспечение здоровья молодёжи", – отметил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.


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