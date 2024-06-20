Какое наказание грозит распространителям вейпов в Казахстане
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В МВД разъяснили ответственность за оборот некурительных табачных изделий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"С 20 июня за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них наступает уголовная ответственность", - напомнили в ведомстве.
В соответствии с кодексом “О здоровье народа и системе здравоохранения” к некурительным табачным изделиям относятся продукты, содержащие никотин, полностью или частично изготовленные из табачного листа и их синтетических аналогов, приготовленных таким образом, чтобы использовать для сосания, жевания, нюханья.
К электронным системам потребления, вейпам относятся устройства, которые нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем.
"В случае выявления фактов продажи и распространения указанных предметов виновным грозит штраф в размере до 200 МРП, исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток. За ввоз и производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, вейпов, ароматизаторов и жидкостей предусмотрено до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества. За эти же деяния, совершённые в группе лиц, в особо крупном размере либо неоднократно, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уважаемые граждане! Указанные изменения в законодательстве направлены на обеспечение здоровья молодёжи", – отметил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.
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