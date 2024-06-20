Какое наказание грозит распространителям вейпов в Казахстане

В МВД разъяснили ответственность за оборот некурительных табачных изделий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"С 20 июня за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них наступает уголовная ответственность", - напомнили в ведомстве.

В соответствии с кодексом “О здоровье народа и системе здравоохранения” к некурительным табачным изделиям относятся продукты, содержащие никотин, полностью или частично изготовленные из табачного листа и их синтетических аналогов, приготовленных таким образом, чтобы использовать для сосания, жевания, нюханья.

К электронным системам потребления, вейпам относятся устройства, которые нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем.