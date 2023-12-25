Какое наказание грозит пассажиру, открывшему аварийную дверь самолёта
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Мужчину, открывшего аварийную дверь самолета в аэропорту Алматы, привлекли к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В аэропорту города Алматы задержан пассажир авиарейса сообщением Шымкент – Алматы. Напомним, 29-летний житель Алматы, находясь в состоянии алкогольного опьянения самовольно открыл аварийную дверь самолёта.
После данного поступка правонарушитель был снят с рейса.
"Материал по мелкому хулиганству будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы для принятия процессуального решения. По данной статье правонарушителю грозит административный ареста вплоть до 15 суток", - сообщили в полиции.
В отношении него составлены сразу три административных материала по ч. 1 ст. 440 КоАП РК “Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения”, по ч. 1 ст. 566 “Нарушение правил поведения на воздушном судне”, по ч. 1 ст. 434 “Мелкое хулиганство” и наложен штраф в размере 8 МРП.
Ранее сообщалось, по социальным сетям гуляет видео, в котором пассажир самостоятельно открывает аварийную дверь самолета.
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