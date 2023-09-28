  • 28 Сентября, 12:38
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Какое наказание грозит казахстанцам за лжетерроризм

Сегодня, 10:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
189
Фото: Baigenews.kz

В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит до 5 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В текущем году органами внутренних дел зарегистрировано 118 уголовных дел по фактам лжетерроризма. По 21 уголовному делу подозреваемые установлены и задержаны. В отношении 11 лиц вынесены приговоры, они осуждены к различным видам уголовного наказания", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев.

По информации ведомства, в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет (статья 273 Уголовного кодекса “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”).

Следует отметить, что среди лиц, совершивших такие преступления, увеличилось количество несовершеннолетних.

"Так, в прошлом году за заведомо ложные сообщения об акте терроризма задержаны 12 несовершеннолетних, трое из которых осуждены к реальным уголовным наказаниям, связанным с ограничением свободы. В этом году уже задержаны 11 подростков.

На сегодняшний день в отношении четырех детей дела прекращены в связи с недостижением возраста уголовного наказания. Их родители привлечены к ответственности по статье 127 Кодекса об административных правонарушениях “Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего”, им наложены штрафы. Но в отношении остальных детей расследование продолжается", – отметил Дархан Разуев.

К уголовной ответственности за лжетерроризм подлежат лица, достигшие 14 лет.

"Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей", - отметили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх