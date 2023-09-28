Какое наказание грозит казахстанцам за лжетерроризм
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В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит до 5 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В текущем году органами внутренних дел зарегистрировано 118 уголовных дел по фактам лжетерроризма. По 21 уголовному делу подозреваемые установлены и задержаны. В отношении 11 лиц вынесены приговоры, они осуждены к различным видам уголовного наказания", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев.
По информации ведомства, в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет (статья 273 Уголовного кодекса “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”).
Следует отметить, что среди лиц, совершивших такие преступления, увеличилось количество несовершеннолетних.
"Так, в прошлом году за заведомо ложные сообщения об акте терроризма задержаны 12 несовершеннолетних, трое из которых осуждены к реальным уголовным наказаниям, связанным с ограничением свободы. В этом году уже задержаны 11 подростков.
На сегодняшний день в отношении четырех детей дела прекращены в связи с недостижением возраста уголовного наказания. Их родители привлечены к ответственности по статье 127 Кодекса об административных правонарушениях “Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего”, им наложены штрафы. Но в отношении остальных детей расследование продолжается", – отметил Дархан Разуев.
К уголовной ответственности за лжетерроризм подлежат лица, достигшие 14 лет.
"Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей", - отметили в ведомстве.
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