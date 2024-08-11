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Какое место Казахстан занял в медальном зачёте Олимпиады-2024

Сегодня, 19:49
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Сали Сабиров/olympic.kz Сегодня, 19:49
Сегодня, 19:49
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Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Казахстан выиграл семь медалей на Олимпийских играх в Париже  и занял 43-е место в медальном зачете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, единственное "золото" в актив страны записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.

Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С "серебром" завершили Олимпиады гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).

Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

 

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