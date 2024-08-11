Какое место Казахстан занял в медальном зачёте Олимпиады-2024
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
112Фото: Сали Сабиров/olympic.kz
Казахстан выиграл семь медалей на Олимпийских играх в Париже и занял 43-е место в медальном зачете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Напомним, единственное "золото" в актив страны записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.
Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С "серебром" завершили Олимпиады гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).
Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.
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