Какими госуслугами чаще всего пользуются казахстанцы

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, какими услугами чаще всего пользуются казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего органы внутренних дел оказывают населению 105 различных видов сервиса. С начала года уже оказано около 5 млн госуслуг", - сказал Шынгыс Алекешев.

Он же назвал самые востребованные услуги по линии МВД. В их числе:

выдача паспортов и удостоверений личности;

регистрация транспортных средств;

выдача водительских удостоверений;

регистрация граждан по месту жительства.