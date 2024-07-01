Какими госуслугами чаще всего пользуются казахстанцы
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
118Фото: BaigeNews.kz
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, какими услугами чаще всего пользуются казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz.
"Всего органы внутренних дел оказывают населению 105 различных видов сервиса. С начала года уже оказано около 5 млн госуслуг", - сказал Шынгыс Алекешев.
Он же назвал самые востребованные услуги по линии МВД. В их числе:
- выдача паспортов и удостоверений личности;
- регистрация транспортных средств;
- выдача водительских удостоверений;
- регистрация граждан по месту жительства.
"Ежегодно по вопросу регистрации транспортных средств обращаются более 2,5 млн граждан, а по вопросу выдачи водительских удостоверений - более 1 млн граждан. Для оформления документов либо их замены - порядка 2,5 млн, а также около 2 млн граждан обращаются по вопросу регистрации по месту жительства", - заявил он.
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