Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область

В этом году исполняется 85 лет со дня образования Кызылординской области. За последние десятилетие регион стремительно развился. На левобережье Сырдарьи появился новый город. Реализуется социально-экономические проекты, которые позволяют улучшить благосостояние населения. Какими еще достижениями встречает свой юбилей жители Приаралья, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

В области проживают около 840 тысяч человек, большинства из них это жители районных и аульных округов. Местное население в основном занимаются сельским хозяйством.

"За девять месяцев произведено продукции на 157 миллиардов тенге. В области усилены работы по диверсификации, расширяется посевы не влагоемких культур. Экономия воды - стоит на повестке дня", - отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области Кайратбек Сарсенбаев.

Стоит отметить, что в рамках программы "Сильные регионы - драйвер развития страны" в Аральском районе области ведется строительство 42 домов на 84 квартиры.

В этом году в регионе ведется строительство 26 жилых домов на 1346 квартир. 20 жилых домов на 842 квартиры будут сданы в эксплуатацию до конца года. Помимо этого, из местного бюджета выделено 6 миллиардов тенге на приобретение 34 квартир. Данное жилье получат те, единственное жилище которых признано аварийным.

"В рамках государственной программы "Сильные регионы – драйвер развития страны" планируется выделить 7,1 миллиарда тенге на строительство 30,5 километра дорог областного и районного значения. В нашем регионе набирает обороты строительство транспортной развязки в месте соприкосновения с международным коридором "Западная Европа - Западный Китай. Это позволит водителям без особых труда доехать до место назначения" - прокомментировали в областном акимате.

Сейчас на левобережье Сырдарьи ведется строительство нового "Центра крови" и 300-коечной многопрофильной больницы. В этом году на оснащение материально-технической базы медицинских учреждений области было выделено свыше трех миллиардов тенге.

"На сегодняшний день в Кызылординской области функционирует 18 стационарных и 26 амбулаторных медицинских учреждений. С каждым годом растет спрос на ВОП - специалистов. В этом году было выделено 25 грантов областного акима на обучение молодых докторов в резидентуре", - отметил руководитель управление здравоохранение Кызылординской области Олжас Искаков.

В Кызылординской области в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в предстоящие три года будет построено 21 школа на 15100 мест. Строительство первых 10 школ стартует уже в этом году. Новые образовательные учреждения появится в областном центре, в Аральском, Жанакорганском и в Казалинском районе.

"В целях поддержки и развития одаренных детей в областном центре и в Кармакшинском районе функционирует специализированные лицеи - интернаты. Сейчас в городе работает всего один дом школьников. В ближайшее время при поддержке спонсоров начнется строительство дворца школьников на 350 мест. Также в этом году начнется строительство музыкального колледжа на левом берегу", - сообщил заместитель руководителя управления образования Кызылординской области Багдат Бердаулетов.

Помимо этого в честь праздника в областном центре были сданы в эксплуатацию Дворец бракосочетании и Центр "Анаға тағзым". Оба объекта стали подарком для горожан. На строительство Дворца было выделено полтора миллиарда тенге.