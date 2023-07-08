Какими должны быть "комфортные школы" в Казахстане, объяснил Смаилов

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В новых учебгных заведениях, построенных по проекту "Комфортная школа" должны быть качественный интернет и квалифицированные учителя. Об этом премьер-минист страны Алихан Смаилов заявил на заседании республиканском штабе по реализации предвыборной программы президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Участники заседания рассматривали вопрос введения 1,5 миллиона ученических мест с комфортными условиями обучения.

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тысяч мест. В этом году планируется открыть еще 146 школ на 130 тысяч мест, в том числе 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров.

В стране стартовал национальный проект "Комфортная школа", в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест. Ожидается, что это позволит окончательно решить проблему перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения.

На сегодня разработаны стандарты оснащения новых учебных заведений мебелью и технологическим оборудованием, совместно с НПП "Атамекен" проработан вопрос участия в нацпроекте отечественных товаропроизводителей, ведется подготовка корпуса директоров комфортных школ по проекту "1000 лидеров изменений образования", продолжается формирование базы учителей для своевременного обеспечения их кадрами.

Премьер подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта нужно ускорить работу по определению подрядных организаций и земельных участков, а также по подготовке необходимой проектно-сметной документации.

"По готовности земельных участков нужно незамедлительно разворачивать строительные работы. Это касается подведения инфраструктуры, дорог, благоустройства. По каждому региону готовы соответствующие дорожные карты, нужно в оперативном режиме все эти вопросы решить", — сказал Алихан Смаилов.

С докладами о реализации нацпроекта также выступили руководители АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов и АО "Samruk-Kazyna Construction" Маулен Айманбетов. О проектировании и экспертизе комфортных школ доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков, о подведении интернет-сетей – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Алихан Смаилов акцентировал внимание, что без качественного интернета комфортные школы не будут соответствовать своему высокому статусу.

"К моменту сдачи в новых школах уже должна быть подключена качественная интернет-связь", — указал премьер-министр.

О подготовке квалифицированных учителей для комфортных школ доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В целом, по его словам, в предстоящие годы планируется выпустить 49 тысяч педагогов новой формации по улучшенным стандартам.

Глава Правительства подчеркнул, что новые учебные заведения должны задавать планку не только в части оснащения, но и в качестве предоставляемого образования.

"Требования к комфортным школам и ожидания от них у граждан на порядок выше, поэтому вопросу их полной комплектации качественными кадрами нужно уделить самое пристальное внимание. Ведь школа — это не просто здание, это в первую очередь учитель, который поведёт детей к знаниям", — сказал Алихан Смаилов.

Минпросвещения поручено вести ежедневный контроль за ходом реализации нацпроекта и ежемесячно информировать Правительство о проводимой работе с указанием проблемных вопросов и путями их решения.