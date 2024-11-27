Какими будут войны в будущем
О войнах высказался Илон Маск.
Сегодня, 10:39
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Сегодня, 10:39Сегодня, 10:39
81Фото: darpa.mil
Американский бизнесмен, основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX, Илон Маск дал понять, что в будущих войнах в мире пилотируемая военная авиация может не понадобиться, передаёт BaigeNews.kz.
"Будущие войны будут связаны с дронами (БПЛА) и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро", — написал Маск в социальной сети Х.
Напомним, ранее Токаеву доложили о поступлении БПЛА и новых образцов вооружения в армию Казахстана.
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