Какими будут войны в будущем

Американский бизнесмен, основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX, Илон Маск дал понять, что в будущих войнах в мире пилотируемая военная авиация может не понадобиться, передаёт BaigeNews.kz.

"Будущие войны будут связаны с дронами (БПЛА) и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро", — написал Маск в социальной сети Х.

Напомним, ранее Токаеву доложили о поступлении БПЛА и новых образцов вооружения в армию Казахстана.