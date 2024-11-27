  • 27 Ноября, 11:14
  • BAIGENEWS

Какими будут войны в будущем

О войнах высказался Илон Маск.

Сегодня, 10:39
АВТОР
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darpa.mil Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39
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Фото: darpa.mil

Американский бизнесмен, основатель таких компаний, как Tesla и SpaceX, Илон Маск дал понять, что в будущих войнах в мире пилотируемая военная авиация может не понадобиться, передаёт BaigeNews.kz.

"Будущие войны будут связаны с дронами (БПЛА) и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро", — написал Маск в социальной сети Х.

Напомним, ранее Токаеву доложили о поступлении БПЛА и новых образцов вооружения в армию Казахстана.

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