Какими будут ставки по депозитам физлиц в ноябре в Казахстане

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Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне октябрьских значений.