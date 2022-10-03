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  • Какими будут ставки по депозитам физлиц в ноябре в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 17:20
494
Фото: pixabay.com

Какими будут ставки по депозитам физлиц в ноябре в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне октябрьских значений.

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#депозит #финансы
Журналист
Сегодня, 17:20
494
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