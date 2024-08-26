Какими будут минимальная зарплата и пенсия в 2025 году

Размеры минимальной зарплаты, пенсии и МРП изменятся в Казахстане 1 января. На портале "Открытые НПА" опубликован проект Закона РК "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", передаёт BaigeNews.kz.

В документе говорится о том, что с 1 января 2025 года минимальный размер заработной платы составит 85 000 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге; минимальный размер пенсии – 62 771 тенге; месячный расчётный показатель – 3 932 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составит 46 228 тенге.