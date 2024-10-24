Какими будут курсы валют 25-27 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24 октября закрылись вечерние торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,13 тенге, снизившись на 1,12 тенге.

Также средневзвешенный курс евро понизился до 523,47 тенге (-2,52).

Кроме того, средневзвешенный курс российского рубля составил 5,02 тенге.

Сообщается, что средневзвешенный курс юаня также на дневных торгах составил 68,16 тенге (-0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,5-487,9 тенге, евро – по 523,5-527,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.