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Каким видят будущее Казахстана кандидаты в депутаты мажилиса
Кандидаты в депутаты мажилиса рассказали жителям регионов, что они намерены предпринять для светлого будущего Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Члены партии Respublica Куанышбек Мукаш, Олжас Куспеков и Бахытбек Хамит встретились в Астане с трудовым коллективом компании PES Global. Общественники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, а также рассказали о целях и задачах партии.
По мнению кандидата в депутаты Куанышбека Мукаша, зачастую предприниматели в Казахстане сталкиваются с бюрократией, коррупцией, что отбивает желание открывать своё дело, поскольку бизнесу сложно выстраивать долгосрочную стратегию развития в таких условиях.
В партии считают, что в сложившихся обстоятельствах Казахстану необходимы качественные преобразования в сфере предпринимательства. Respublica концентрирует внимание на создании и развитии сильной предпринимательской культуры; формировании бизнес-среды с понятными и устойчивыми правилами; обеспечении широкого доступа к недорогим финансовым инструментам и услугам; развитии человеческого капитала; снижении бюрократических барьеров и ограничении рыночной власти квазигосударственного сектора.
Кандидат в депутаты мажилиса от партии "Байтақ" Владимир Мартель вместе с кандидатом в областной маслихат провели в ВКО агитационную встречу с коллективом ТОО "Центр экологической безопасности".
В Усть-Каменогорске вопросы экологии стоят особенно остро в последние годы. Партийцы заявили, что казахстанцам нужно объединиться, чтобы эффективно бороться с этими проблемами.
Кандидаты рассказали собравшимся о целях и задачах партии, обговорили вопрос об улучшении условий жизни населения.
А в республиканском штабе партии "зелёных" подвели итоги предвыборной агитационной работы за 10 дней. За это время проведено более трёх тысяч встреч, на них присутствовали более 15 тысяч граждан.
Кандидат в депутаты мажилиса от НПК Александр Милютин провёл агитационную встречу с трудовым коллективом "Семей Тазалык".
Он представил предвыборную программу партии, в которой отражены тезисы – "Власть и богатства страны должны принадлежать народу", "Богатые граждане – Богатое государство", "Каждой семье – защиту государства" и другие.
В НПК считают, что размер минимальной заработной платы сейчас не соответствует расходам граждан, она должна составлять 140 тысяч тенге, а не 70.
Народная партия Казахстана требует разработать Закон о борьбе с бедностью и снизить пенсионный возраст для работников опасных производств до 50-55 лет.
28 февраля кандидат в депутаты мажилиса Найля Аппасова встретилась с трудовым коллективом шахты №57 в Сатпаеве.
На мероприятии она отметила, что Народная партия Казахстана стоит на защите трудовых и социальных прав трудящихся, всех работников наёмного труда. По мнению спикера, актуальными остаются вопросы достойной оплаты труда, утери здоровья на вредных производствах, производственного травматизма, пенсионного обеспечения, социальных льгот и гарантий для работников отрасли.
Кандидаты в депутаты мажилиса от партии "Ауыл" Кайрат Айтуганов, Николай Арсютин, Серик Егизбаев, Рабига Токсеитова, София Абдразакова встретились с коллективом РГП "Есиль су", обеспечивающего питьевой водой почти 250 населённых пунктов Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей.
Выступая на мероприятии, кандидаты представили общие сведения о дефиците чистой воды в мире и оценили работу работников предприятий, обеспечивающих жизненно важным ресурсом население трёх регионов.
Они отметили, что одна из главных целей партии "Ауыл" – вернуть уважение к человеку труда и превратить страну в индустриально-аграрную державу.
Члены республиканского предвыборного штаба AMANAT провели ряд встреч с избирателями в Аркалыке Костанайской области.
Первой состоялась встреча с общественностью города с участием более 300 человек. Члены штаба рассказали об основных приоритетах предвыборной программы партии, направленных на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры в регионах.
Председатель AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что в целях развития Аркалыка правительством разработан комплексный план, и партия совместно с горожанами должны обеспечить общественный контроль за его реализацией.
С трудовым коллективом Аркалыкской теплоэнергетической компании члены штаба предметно обсудили вопросы высокого износа коммунальных сетей. До 2027 года партия обещает обеспечить реконструкцию 40 километров электро- и водопроводных сетей, а также 65 километров канализационных сетей.
В целом по стране будет запущена масштабная модернизация ЖКХ-инфраструктуры. Будет реформировано управление энергетической отраслью. Через рост эффективности и инвестиционной привлекательности, планируется обеспечить дальнейшее обновление сетей и объектов.
В этот же день члены штаба встретились с представителями малого и среднего бизнеса. Партийцы отметили, что будут добиваться обеспечения простых правил по ведению бизнеса. До 2027 года будут устранены не менее 15 тысяч излишних регуляторных барьеров. На уровне законодательства будут вестись демонополизация экономики и развитие добросовестной конкуренции.
В завершении члены штаба совершили объезд города, лично ознакомившись с текущим положением дел в городе, в том числе в части благоустройства и хода строительства социальных объектов.
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