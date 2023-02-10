Каким станет Конаев в ближайшие годы: генеральный план города представили главе Миннацэкономики

Фото: пресс-служба Миннацэкономики

Во время рабочей поездки в Алматинскую область министр нацэкономики Алибек Куантыров ознакомился с генеральным планом Конаева и проектом умного города G4 City, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас территория города составляет девять тысяч гектаров. По новому генплану проектная площадь территории вырастет более чем вдвое и составит 19 тысяч гектаров. Согласно демографическому прогнозу, численность населения Конаева к 2050 году достигнет 200 тысяч человек.

Основные административные здания будут размещены в существующих границах города. На площадке "Жана - Иле" будут строить социальные, жилые и культурные объекты.

"Капшагайское водохранилище и река Или дают возможность активно развивать водный туризм с выходом на международный уровень сервиса, с проведением крупных соревнований и спортивных сборов. Зона игорного бизнеса, при условии интегрирования с культурно-развлекательными объектами, способна развиться в ведущую международную туристическую зону", - рассказали разработчики генплана.

В городе уже начато строительство 107 жилых домов, пяти школ и двух поликлиник.

На развитие инженерной инфраструктуры необходимо 44,7 миллиарда тенге, на ремонт дорог - 7,5 миллиарда тенге.

"Расширение города Конаев, а также строительство проекта G4 City делается для того, чтобы снизить демографическое давление и давление деловой активности перенести из Алматы на агломерацию. Потенциал региона большой, мы планируем превратить Алматинскую область из реципиента республиканского бюджета в донора. Видим интерес инвесторов. Правительство будет уделять отдельное внимание реализации некоторых проектов. К примеру, строительство инфраструктуры в новой части города, а также обновлению изношенной инфраструктуры в старом городе. Там изношенность сетей составляет до 90 процентов и выше. Это проблема многих областей, и здесь нам нужно будет плотно поработать и оказать поддержку",-подчеркнул глава МНЭ.

Генплан Конаева направлен на проведение комплексной градостроительной экспертизы в уполномоченный орган.