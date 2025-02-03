Предварительный прогноз по районам, которые могут быть наиболее подвержены паводкам весной, составили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

Анализ многолетних гидрологических данных, а также учёт накоплений осадков, глубины промерзания и увлажнённости почвы в области Абай позволили распределить опасные участки на две категории:

Высокий риск: районы Аксуатский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Уржарский, Маканчинский, Семей.

Средний риск: районы Абайский, Жанасемейский, Курчатов.

В Акмолинской области расчёты указывают на высокие риски превышения критических уровней воды на реках Есиль, Калкутан, Жабай, Селеты, а также в районах, которые расположены вдоль русла реки Есиль.

Высокий риск паводков прогнозируют в Целиноградском, Аршалинском, Атбасарском, Астраханском и Зерендинском районах.

В Актюбинской области превышение критических уровней воды возможно на гидрологических постах в сёлах Тамды и Бестамак, а также в Актобе на реках Илек и Большая Кобда.

В Алматы и Алматинской области большинство гидрологических постов можно отнести к низкому риску прохождения весеннего половодья. Районы со средним риском - Балхашский, Талгарский, Кегенский, Жамбылский.

В случае повышенного температурного фона и сильных осадков в марте по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

По прогнозным данным на территории Атырауской области ожидается прохождение периода половодья, превышающее среднемноголетние значения.

"Предварительные расчётные результаты прогнозных уравнений указывают на повышенные риски активности прохождения половодья в Жылылойском (река Эмба) и Кызылкогинском (реки Уил, Сагиз, Ногайты) районах", - отметили в Казгидромете.

В Восточно-Казахстанской области высокий риск половодья в Зайсанском, Тарбагатайском, Куршумском, Самарском, Алтайском, Уланском, Глубоковском районах.

В Жамбылской области гидрологи указывают на средние риски при прохождении половодья рек в Меркенском, Жуалинском и Таласском районах.

В области Жетысу районы с высоким риском паводков - Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Коксуский.

"Прогнозные данные указывают на то, что по притокам Жайык на территории Западно-Казахстанской области ожидается прохождение периода половодья близко с высокими и средними подъёмами. В северных, восточных и центральных частях области на поверхности почвы наблюдается ледяная корка толщиной до 20 мм. В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в марте это может привести к возникновению сильных тало-дождевых паводков. Уральск, также Таскалинский, Казталовский, Теректинский, Бурлинский, Чингирлауский, Сырымский, Каратобинский, Акжайкский районы и район Байтерек относятся к территориям с высоким риском половодья", - сказано в прогнозе.

Превышение критических уровней воды возможно на реках Нура, Шерубайнура в Карагандинской области. Высокий риск паводков в Актогайском, Каркаралинском, Бухар-Жырауском районах.

В Костанайской области необходимо принимать во внимание наполненность талыми водами весеннего половодья 2024 года озёр и различных понижений рельефа, которые, в случае резких изменений погодных условий (интенсивное потепление или значительные осадки), могут оказать существенное негативное влияние на прохождение половодья 2025 года.

Районы с высоким риском: Аркалык, Жангельдинский, Амангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Аулиекольский, Сарыкольский, Узункольский.

На реке Сырдарья в Кызылординской области ниже гидрологического поста Томенарык наблюдалось появление первых ледовых явлений - заберегов. В Шиелийском и Сырдарьинском районах, а также на гидрологическом посту Тасбогет в Кызылорде зафиксирован неполный ледостав, толщина льда составляет от 8 до 20 см.

По результатам совместных обследований, проведенных местными исполнительными органами, выявлено 29 опасных участков. В паводковый период при достижении опасных уровней воды, существует угроза затопления населённых пунктов, пастбищных угодий, дорог и инфраструктуры.

Особенно высокий риск - в Жалагашском районе.

В Мангистауской области паводковая опасность минимальная.

В Павлодарской области во время паводкового периода возможные большие сбросы с Шульбинского и Селетинского водохранилищ могут привести к образованию заторов льда выше/ниже поста, которые способствуют повышению уровней воды до опасных отметок, представляющих угрозы затопления населённых пунктов, пастбищных угодий, дорог и инфраструктуры. Высокий риск прогнозируют Баянаульском районе.

В СКО результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышения критических уровней воды в районах, которые расположены после Сергеевского водохранилища - Г. Мусрепова, Шал Акына, Есильский, Кызылжарский.

В Туркестанской области наиболее высокий риск в Арыси - село Шаульдер (Отырарский район).