Каким отраслям правительство намерено оказывать приоритетную поддержку

Отвечая на вопросы депутатов на совместном заседании палат парламента, премьер-министр нашей страны Олжас Бектенов рассказал о мерах по достижению роста экономики на уровне 6%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, несмотря на сложную геополитическую обстановку и текущую ситуацию у основных торговых партнеров, правительство приложит все силы для достижения поставленной главой государства задачи по обеспечению роста экономики.

"На сегодняшний день хорошие показатели роста на уровне 8% демонстрируют сферы строительства, транспорта и связи. На фоне масштабных паводков в торговле было отмечено определенное снижение. Однако на сегодняшний день динамика роста в этой сфере активно восстанавливается", - сказал Бектенов.

Он добавил, что в качестве ключевых точек роста экономики правительство выделяет строительство, инфраструктуру, обработку и АПК. Этим отраслям будет оказываться приоритетная поддержка.