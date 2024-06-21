Каким отраслям правительство намерено оказывать приоритетную поддержку
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Отвечая на вопросы депутатов на совместном заседании палат парламента, премьер-министр нашей страны Олжас Бектенов рассказал о мерах по достижению роста экономики на уровне 6%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По его словам, несмотря на сложную геополитическую обстановку и текущую ситуацию у основных торговых партнеров, правительство приложит все силы для достижения поставленной главой государства задачи по обеспечению роста экономики.
"На сегодняшний день хорошие показатели роста на уровне 8% демонстрируют сферы строительства, транспорта и связи. На фоне масштабных паводков в торговле было отмечено определенное снижение. Однако на сегодняшний день динамика роста в этой сфере активно восстанавливается", - сказал Бектенов.
Он добавил, что в качестве ключевых точек роста экономики правительство выделяет строительство, инфраструктуру, обработку и АПК. Этим отраслям будет оказываться приоритетная поддержка.
"Правительство активно вовлекает ресурсы и средства холдингов "Самрук-Казына" и "Байтерек", рынка внутреннего капитала, прямые иностранные инвестиции и частный капитал в финансирование приоритетных для экономики проектов. По линии "Байтерек" в текущем году планируется профинансировать проекты на сумму более 3 трлн тенге, за счет средств "Самрук-Казына" – на сумму более 700 млрд тенге", - сказал глава Кабмина.
Самое читаемое