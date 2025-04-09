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Каким категориям бизнеса готовиться к росту налогов - в Мажилисе начались обсуждения (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Как новый Налоговый кодекс изменит жизнь казахстанцев?

Сегодня, 10:00
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baigenews.kz Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: baigenews.kz

Сегодня проект Налогового кодекса вышел на первое чтение мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

Споры вокруг его ключевых норм не утихают ни в обществе, ни в стенах Парламента. Депутаты высказывают свои различные мнения.

Ранее в мажилисе были озвучены множественные возражения против ряда предложений по изменению Налогового кодекса, которые касаются порога регистрации по НДС, ставки корпоративного подоходного налога для обрабатывающей промышленности и налоговой нагрузки на сферу здравоохранения.

Народный избранник Асхат Аймагамбетов объяснял, почему предложили нулевой НДС на лекарства и переводы с карточек.

На заседании правительства министр культуры и информации РК Аида Балаева предложила снизить налоги для производителей контента и других деятелей культуры.

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