Каким категориям бизнеса готовиться к росту налогов - в Мажилисе начались обсуждения (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Как новый Налоговый кодекс изменит жизнь казахстанцев?
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Сегодня проект Налогового кодекса вышел на первое чтение мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.
Споры вокруг его ключевых норм не утихают ни в обществе, ни в стенах Парламента. Депутаты высказывают свои различные мнения.
Ранее в мажилисе были озвучены множественные возражения против ряда предложений по изменению Налогового кодекса, которые касаются порога регистрации по НДС, ставки корпоративного подоходного налога для обрабатывающей промышленности и налоговой нагрузки на сферу здравоохранения.
Народный избранник Асхат Аймагамбетов объяснял, почему предложили нулевой НДС на лекарства и переводы с карточек.
На заседании правительства министр культуры и информации РК Аида Балаева предложила снизить налоги для производителей контента и других деятелей культуры.
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