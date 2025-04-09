Сегодня проект Налогового кодекса вышел на первое чтение мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

Споры вокруг его ключевых норм не утихают ни в обществе, ни в стенах Парламента. Депутаты высказывают свои различные мнения.

Ранее в мажилисе были озвучены множественные возражения против ряда предложений по изменению Налогового кодекса, которые касаются порога регистрации по НДС, ставки корпоративного подоходного налога для обрабатывающей промышленности и налоговой нагрузки на сферу здравоохранения.

Народный избранник Асхат Аймагамбетов объяснял, почему предложили нулевой НДС на лекарства и переводы с карточек.

На заседании правительства министр культуры и информации РК Аида Балаева предложила снизить налоги для производителей контента и других деятелей культуры.