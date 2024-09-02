Каким должен быть новый Налоговый кодекс, рассказал Токаев

На совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент подчеркнул, что одних лишь государственных финансов для обеспечения динамичного экономического роста недостаточно.

"Нужно создать благоприятные условия для повышения деловой активности через привлечение в экономику частных инвестиций. Для этого прежде всего необходима стабильная налоговая политика, стимулирующая качественное развитие и ответственное поведение бизнеса", - сказал Токаев.

Перезагрузить существующую систему, по мнению главы государства, призван новый Налоговый кодекс.

"Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам. Крайне важно упростить Кодекс, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм", - отметил он.

Также Президент поручил оптимизировать налоговые режимы, не ухудшая при этом действующие выгодные условия для предпринимателей. В качестве примера он привёл введение розничного налога.

"Бизнес поверил в эту норму, стал выходить из тени, уменьшилось дробление. Но под данный режим должны подпадать предприниматели, которые работают преимущественно с населением. Полноценное раскрытие потенциала именно потребительских услуг и торговли может дать необходимый быстрый эффект с точки зрения экономического роста, увеличения налоговых поступлений и обеспечения занятости", - сказал Токаев.

Кроме того, Глава государства отметил, что для достижения успеха фискальной реформы нужно осуществить тотальную цифровизацию администрирования.