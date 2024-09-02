Каким должен быть новый Налоговый кодекс, рассказал Токаев
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На совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент подчеркнул, что одних лишь государственных финансов для обеспечения динамичного экономического роста недостаточно.
"Нужно создать благоприятные условия для повышения деловой активности через привлечение в экономику частных инвестиций. Для этого прежде всего необходима стабильная налоговая политика, стимулирующая качественное развитие и ответственное поведение бизнеса", - сказал Токаев.
Перезагрузить существующую систему, по мнению главы государства, призван новый Налоговый кодекс.
"Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам.
Крайне важно упростить Кодекс, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм", - отметил он.
Также Президент поручил оптимизировать налоговые режимы, не ухудшая при этом действующие выгодные условия для предпринимателей. В качестве примера он привёл введение розничного налога.
"Бизнес поверил в эту норму, стал выходить из тени, уменьшилось дробление. Но под данный режим должны подпадать предприниматели, которые работают преимущественно с населением. Полноценное раскрытие потенциала именно потребительских услуг и торговли может дать необходимый быстрый эффект с точки зрения экономического роста, увеличения налоговых поступлений и обеспечения занятости", - сказал Токаев.
Кроме того, Глава государства отметил, что для достижения успеха фискальной реформы нужно осуществить тотальную цифровизацию администрирования.
"Чтобы нивелировать коррупционные риски и обеспечить прозрачность, следует ускорить перенос процессов в налоговой сфере в электронный формат. Желательно адаптировать всю налоговую политику к меняющимся фискальным условиям, включая пересмотр налоговых ставок", - заявил президент Казахстана.