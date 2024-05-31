Каким был профессиональный путь первого казахского дипломата Назира Торекулова?

Имя Назира Торекулова не так широко известно как имена других деятелей Алаша. Однако его героический путь, который оборвался в период сталинских репрессий, внёс большой вклад в преображение старого мира и развитие дипломатической службы. Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, редакция BaigeNews.kz расскажет, кем был первый казахский посол Назир Торекулов и чем он прославился.

Детство и студенчество советского дипломата

Будущий советский дипломат, государственный деятель, учёный родился в октябре 1892 года на побережье Сырдарьи Туркестанского региона.

Его отец Торекул занимался поставкой хлопка в Россию. У него было хорошее образование и довольно пытливый ум. Он регулярно выписывал русские газеты и читал книги на русском языке. Кроме того, занимался юриспруденцией: часто помогал своим землякам составлять судебные иски, письма и прошения в государственные органы. Мать Назира – Гүлбаһрам – была полной противоположностью отцу: она была глубоко верующим человеком. У Торекула и Гүлбаһрам было трое детей: старший сын Назир, средний Абдыкадыр и дочь Фатима.

Отец хотел, чтобы Назир получил светское образование. Мать воспитывала мальчика в религиозном духе. Эти полярные взгляды благотворно сказались на формировании мальчика: получилась весьма органичная личность, объединившая в себе мусульманский менталитет и европейскую культуру.

В восьмилетнем возрасте Назира отдали в джадидскую школу в Коканде. Обучение здесь велось строго по мусульманским канонам, большое внимание уделялось изучению арабского языка и основ ислама. В 12 лет Назир был зачислен шейхами в духовный патронат известного в мусульманском мире святого Бахуаддина.

Затем отец отдал его в русско-туземную школу там же в Коканде. А в 1905 году опять же по настоянию отца он поступает в основанное местными русскими купцами Кокандское коммерческое училище. Через восемь лет он окончил его с блестящими успехами.

В 1913 году Торекулов поступил в Московский институт коммерции на экономический факультет. Любознательный юноша не только осваивал основы коммерции, но и изучал языки. В совершенстве владея арабским, турецким, узбекским и русским языками, он ещё освоил немецкий и французский. В целом Торекулов свободно владел девятью языками.

Завершить обучение ему не удалось. Первая мировая война требовала огромных людских ресурсов. На третьем курсе Назир попросился добровольцем на западный фронт в качестве инструктора "Земсоюза", а в 1916 году вступил в политическую борьбу от молодежи Средней Азии.

На пути к преображению старого мира

В 1918 году Назир Торекулов перешёл в ряды Российской коммунистической партии большевиков, в рамках которой участвовал в падении Кокандской автономии. Был заместителем председателя и секретарем Кокандского ревкома, председателем Ферганского облревкома и Центрального Исполнительного комитета Туркестанской Республики.

Будучи председателем Центрисполкома Туркестанской республики Назир Торекулов добился передачи полуострова Мангистау в нашу страну.

В 1917-1920-х годах просвещенная молодежь из Казахстана образовала под Минском подпольную организацию "Еркін дала". В неё вошли такие образованные и увлеченные идеями революции люди, как Турар Рыскулов, Султанбек Кожанов, Мустафа Шокай, Мухамеджан Тынышпаев. Целью организации было содействие национально-освободительному движению народов Востока. Это общество своим лидером избрало Назира Торекулова.

В 1920 году он стал членом Временного центрального комитета Туркестанской Коммунистической партии и ответственным секретарем его исполнительного бюро. В 1922 году был избран учебным комиссаром Туркестанской Республики.

Какие проблемы решал Торекулов

На I Всесоюзном конгрессе тюркологов, проходившем в марте 1926 года в Баку, впервые была поднята идея о необходимости совместного письменного шрифта с тем, чтобы тюркоязычные народы могли общаться друг с другом, понимая друг друга как братские народы. Одним из тех, кто выступал на этом съезде за внедрение латинского шрифта, стал Назир Торекулов. Он отметил, что новый латинский алфавит позволит национальному духу соответствовать всем требованиям исторического алфавита.

Торекулов уделял большое внимание грамоте страны, в первую очередь подготовке местных национальных специалистов. Благодаря подготовке местных кадров появилась возможность открыть национальные школы.

Также Назир Торекулов имеет непосредственное отношение открытию в Ташкенте первого казахского вуза.

Публицистика в жизни Торекулова

Назира Торекулова без сомнений можно называть ярким публицистом. В 1917-1920-х годах он редактировал газеты "Қазақ мұңы", "Народная газета", "Янги Шарк", где много писал о свободе народа и занимался идеологией.

В Москве в 1922-28 годах он работал главным редактором в "Центральном издательстве народов Востока".

С сентября 1922 года руководил управлением Центрального издательства при ЦК СССР, а также преподавал восточные языки в московском вузе, писал научные труды. Его исторические произведения "Бухарская Советская Народная Республика", "Кокандская автономия", "Проблема Фергана" являются исторически значимыми произведениями.

Торекулов написал первые учебники для узбекских школ.

В 1923 году в Ташкенте издавал журнал "Темірқазык". Журнал уделял внимание проблеме критики в казахской литературе. Критику Назира Торекулова называют первой критикой в казахской литературе.

Возглавив тюркологический сектор в Научной академии СССР, Назир полностью отдался научной деятельности. Читал лекции в Коммунистическом университете трудящихся Востока, некоторое время работал проректором в этом учебном заведении.

В целом, его научно-исследовательские работы, выступления, статьи, опубликованные в прессе на тему просвещения, являются актуальными по сей день.

Назир Торекулов проявил себя и как большой писатель. Стихотворение "Жастай жалындап" было написано в смутное время, когда Назир приехал в Торгай, чтобы выпускать газету "Қазақ мұңы". В 1916-17 годах Торгай был колыбелью борцов за свободу, а Назир Торекулов придал духовность демократическому движению и стал мотиватором общественной мысли в Торгае.

Советский дипломат, ставший близким другом для королевской семьи

В 1927 году Назир Торекулов зачислен в резерв ЦК ВКП(б) и Народного Комиссариата Иностранных Дел СССР. В этом деле требовался образованный человек, имеющий богатый опыт работы. Народный комиссариат иностранных дел СССР направляет официальное письмо на имя Сталина, предлагая кандидатуру Назира Турекулова.

В обращении к Сталину относительно Назира Торекулова было сказано: "Выдающиеся способности Назира Торекулова позволяют ему обозревать весь мусульманский мир от Марокко до Индонезии; его интеллектуальный потенциал, знание мусульманского мира и миросозерцание позволяют надеяться, что такой человек сможет полноценно выполнить функции полпреда СССР".

Сталин признает его достойным и дает свое согласие. 24 ноября 1927 года на заседании Политического бюро принимается решение о направлении Торекулова посланником в Хиджаз, Неджд и Объединенные регионы. В 1928 году в возрасте всего 36 лет он был назначен уполномоченным представителем СССР в Хиджазе (Саудовская Аравия). В то время назначение молодого человека на такую ответственную должность крайне редкое явление в дипломатической практике.

Спустя два года Назир Торекулов стал первым казахским послом СССР. Сам выбор посла в Хиджазе (Саудовская Аравия) был результатом большой политической работы. Быть послом в Саудовской Аравии не было обычной службой. Чтобы быть послом в этой стране, требовалась немалая дипломатия. Все отвечало за кандидатуру Назира Турекулова: способности, степень образования, принадлежность к казахскому этносу. К тому же, было взято во внимание его учеба, а затем его служба в государственных органах в Туркестане.

В качестве Полномочного представителя Союза перед Торекуловым стояла непростая задача – расположить к советской идеологии весь мусульманский мир, центром которого был Ближний Восток.

Прекрасно владея арабским языком, дипломат стремился к интенсивному непосредственному общению с королём и другими коронованными особами, завязывал тесные отношения в дипкорпусе. Так, постепенно Торекулов в Саудовской Аравии устанавливал устойчивые и доверительные отношения с духовной, религиозной и светской государственной элитой Хиджаза. В скором времени советский посол стал одним из самых уважаемых и почетных людей в Аравии. Прекрасное знание и понимание мусульманского менталитета, ум и талант, несмотря на то, что это был первый опыт его дипломатической работы, позволили ему расположить к себе весь королевский двор и высокопоставленных чиновников государства.

Сам Король Абдель Азиз аль-Сауд называл Назира Торекулова братом, хорошие отношения сложились у посла и с сыновьями короля, особенно с принцем Фейсалом.

Историческим событием, перевернувшим весь ход развития советско-саудовских отношений, стали два события: "бензиновая сделка", согласно которой в Хиджаз были доставлены 50 тысяч ящиков бензина и столько же керосина и официальный десятидневный визит принца Фейсала в СССР в 1932 году, результатом которого стала поставка в Саудовскую Аравию телефонной станции и открытие подготовительных курсов для её обслуживания непосредственно на местах. Этот визит можно считать одним из главных личных достижений Назира Торекулова на посту полпреда. Москва понимала, что будет принимать не просто сына саудовского монарха, но престолонаследника. В свою очередь саудовская сторона рассчитывала достигнуть с правительством СССР договорённости о предоставлении советских товарных кредитов.

В 1936 году Торекулова отзывают с поста и возвращают в Союз. А уже год спустя, 15 июля 1937 года его арестовывают. Расстрелян Назир будет 3 ноября по обвинению в участии в антисоветской пантюркистской диверсионно-террористической организации, ставившей целью свержение Советской власти. С этого дня Королевство Саудовская Аравия прекратило абсолютно все отношения с Союзом на полвека. Это стало ярким свидетельство тому, какой авторитет заслужил Торекулов среди арабов, среди всей королевской семьи, став для них не просто полпредом, официальным лицом, но другом и братом.

В 1958 году Назир Торекулов был реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР за отсутствием состава преступления.

По данным ФСБ России, Торекулов был похоронен на спецобъекте НКВД под названием "Коммунарка". Это кладбище в Московской области на 24-м километре Калужского шоссе. Там нашли последний приют 6,5 тысячи казнённых жертв сталинского режима. А дипломатические отношения между СССР и Саудовской Аравией были восстановлены лишь в 1990 году.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сравнил Назира Торекулова с яркой кометой, которая пронеслась на политическом небосклоне 30-х годов прошлого столетия.

"Он был поистине масштабной личностью, которая, конечно же, не могла уместиться в прокрустово ложе сталинского режима. Тем не менее, куда бы ни забрасывала судьба Назира Торекулова, он показывал себя как проницательный, энергичный человек, эрудированный политик, искренне верящий в светлое будущее Советского государства. Он был патриотом в лучшем понимании этого слова. Он был и патриотом своего народа и своего края, который взрастил его и дал путевку в большую жизнь. Лидерские качества Н. Торекулова, присущие лишь государственным деятелям, вкупе с талантом тонкого и прозорливого аналитика наиболее ярко проявились в дипломатический период его жизни", - сказал Токаев.

Нынешнее поколение казахстанских дипломатов считают Назира Торекулова своим учителем и по праву гордятся его именем, которое навсегда вписано в дипломатию Казахстана как одного из первых казахских послов. Он стоял у истоков советской дипломатии на Ближнем Востоке, нес высоко свою миссию.

"Для казахстанских дипломатов феномен первого профессионального дипломата-казаха Назира Торекулова, представлявшего советскую дипломатию с 1928 по 1936 годы в Королевстве Саудовская Аравия, является ярким примером для подражания. Суметь за время работы в такой специфичной стране стать в дипломатическом корпусе страны выше английского посла и войти в королевскую семью в качестве друга наследника престола, будущего короля Фейсала, говорит о его высоком профессионализме и человеческих качествах. Поэтому в казахстанском МИДе самой почетной ведомственной медалью, является медаль его имени", - сказал руководитель Объединения казахстанских дипломатов Алматы Максат Нурмагамбетов.

Человек высокой культуры, эрудит, полиглот, искусный дипломат – именно так характеризуют Назира Торекулова его последователи.