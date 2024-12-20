2024 год показал стремление Казахстана к модернизации, укреплению социальных институтов и повышению взаимодействия между государством и обществом. Такое мнение в интервью BaigeNews.kz высказал научный сотрудник программы социальных исследований научно-аналитического центра MIND Амирлан Нургазин.

Мы попросили эксперта проанализировать важные для Казахстана события уходящего года и инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, реализованные в 2024 году.

Механизмы народного участия

- В прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев принял решение вынести вопрос строительства АЭС на референдум, который стал наиболее знаковым событием 2024 года. Что показал этот референдум?

- Любые электоральные процессы в Казахстане, включая референдумы, являются отражением настроений общества, его запросов и уровня доверия к государственным институтам, в том числе к избирательной системе. Решение провести референдум по вопросу строительства атомной электростанции в 2023 году представляется обоснованным и важным шагом. Оно продемонстрировало стремление государства учитывать мнение населения по ключевым вопросам, напрямую затрагивающим его интересы.

Проведение такого рода референдумов имеет две ключевые положительные стороны. Во-первых, оно способствует формированию и укреплению политической активности среди граждан. Во-вторых, это демонстрирует стремление госорганов наладить более тесную коммуникацию с обществом и учитывать общественное мнение в процессе государственного управления.

Стоит отметить, что механизм референдумов требует осторожного подхода. Необходимо найти баланс между использованием этого инструмента для решения действительно значимых вопросов и риском переноса на население ответственности за принятие решений, которые должны лежать в компетенции органов власти. В противном случае существует опасность ослабления институциональной структуры государства и дезориентации общества.

Результаты референдума следует рассматривать не только как средство оценки общественного мнения, но и как источник для дальнейшего совершенствования самого института референдумов. Это позволит в будущем повысить их эффективность и сделать их важным элементом системы общественного принятия решений.

- В апреле 2024 года вступил в силу закон об общественном контроле, согласно которому казахстанцы могут подавать онлайн-петиции. Что вы думаете об этом новшестве?

- Введение онлайн-петиций является важным шагом на пути к повышению гражданской активности и укреплению механизмов обратной связи между государством и обществом. Этот инструмент предоставляет казахстанцам официальную платформу для выражения своего мнения по наиболее значимым вопросам и позволяет государственным органам учитывать мнение населения более систематизированно и эффективно.

Ранее общественное мнение часто оценивалось через комментарии и обсуждения в социальных сетях, что создавало фрагментарную и субъективную картину. Введение онлайн-петиций позволяет сделать процесс более прозрачным, структурированным и ориентированным на конкретные результаты.

Тем не менее, механизм петиций требует внимательного изучения и контроля. Для его успешного функционирования необходимо регулярно анализировать общее количество поданных петиций и их динамику, тематический спектр затрагиваемых вопросов, количество петиций, набравших достаточное число голосов для рассмотрения, а также реальные действия и решения, принимаемые государственными органами по их итогам.

Эти данные помогут оценить эффективность инструмента и его влияние на процессы государственного управления. Также важно обеспечивать доступность платформы для всех граждан и поддерживать ее техническую стабильность, чтобы избежать ситуаций, которые могут подорвать доверие населения к этому механизму.

Внедрение онлайн-петиций является значимым шагом в укреплении института общественного контроля, но для достижения его полного потенциала требуется его постоянное развитие, мониторинг и совершенствование.

Защита женщин и детей

- В 2024 году по инициативе главы государства принят новый Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Этот закон стал первым в СНГ по своим новеллам, предусматривающим обеспечение защиты женщин и детей от насилия. Как вы оцениваете его значение?

- Принятие нового закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей является ключевым событием, которое демонстрирует приоритет государства в защите уязвимых групп населения. Этот закон представляет собой важный инструмент в борьбе с насилием, направленный на укрепление правовой защиты женщин и детей и повышение их безопасности.

Однако принятие закона – это только первый шаг. Для достижения реальных изменений требуется системная работа, направленная на преодоление укоренившихся стереотипов и изменение общественного отношения к насилию. Это включает реализацию долгосрочных образовательных и информационных программ, формирующих культуру уважения, нулевой толерантности к насилию и поддержку пострадавших.

Значимость этого закона выходит за рамки создания правовой основы. Он способен стать катализатором для изменений в общественном сознании, укрепляя культуру уважения к правам человека и формируя новые ценностные ориентиры в обществе. Такой подход позволит не только усилить защиту женщин и детей, но и заложить фундамент для более справедливого и безопасного общества.

- С января 2024 года заработал проект "Нацфонд - детям", дети получили на счета по 100 долларов. В чем задумка и значение этого социального проекта, который инициировал Касым-Жомарт Токаев?

- Проект "Национальный фонд – детям", инициированный президентом, является важной социальной инициативой, направленной на укрепление благосостояния будущих поколений. В его рамках 50% инвестиционного дохода Национального фонда распределяется между всеми детьми Казахстана в возрасте до 18 лет. Эти средства аккумулируются на индивидуальных счетах и могут быть использованы по достижении совершеннолетия для двух ключевых целей: получения образования или приобретения жилья.

Значимость этого проекта многогранна. Во-первых, он представляет собой долгосрочную инвестицию в человеческий капитал, создавая финансовую основу для образовательных возможностей молодежи. Это, в свою очередь, способствует повышению уровня квалификации будущих поколений, что является критически важным для устойчивого экономического роста страны. Во-вторых, проект способствует социальной стабильности, предоставляя каждому ребенку равные стартовые условия для самостоятельного начала взрослой жизни.

Наводнение-2024: вызов для власти и общества

- В 2024 году на Казахстан обрушились беспрецедентные паводки. По вашему мнению, как власть справилась с ликвидацией последствий стихийного бедствия?

- Паводки 2024 года стали серьезным испытанием для Казахстана, продемонстрировав важность системного подхода к управлению чрезвычайными ситуациями. Несмотря на масштаб разрушений, государственные органы приложили значительные усилия для ликвидации последствий стихийного бедствия. Однако этот кризис также выявил ряд недостатков, которые требуют внимательного анализа и устранения в будущем.

Одной из проблем стал недостаток заблаговременных прогнозов и превентивных мер. Отсутствие достаточной подготовки указывает на необходимость укрепления системы метеорологического мониторинга, планирования рисков и проведения инфраструктурных мероприятий по укреплению дамб и водоотводных сооружений. После этого Казгидромет запустил интерактивную карту "Гидрологический мониторинг", которая предоставляет подробную информацию о текущем состоянии водных объектов Казахстана.

Положительным моментом в этой чрезвычайной ситуации стало единство казахстанского общества. Все население, включая волонтеров, частный сектор и гражданские организации, активно участвовало в оказании помощи пострадавшим и восстановлении затронутых территорий. Это может свидетельствовать о высокой степени солидарности в обществе, которая является важным ресурсом в кризисных ситуациях.

Президент проявил себя как лидер, способный мобилизовать ресурсы страны и своевременно реагировать на вызовы. Его решения, включая выделение значительных финансовых средств для ликвидации последствий паводков и обеспечения социальной поддержки пострадавших, сыграли ключевую роль в минимизации ущерба и восстановлении инфраструктуры.

В долгосрочной перспективе необходимо сделать выводы из этого опыта, укрепляя государственные механизмы предотвращения и реагирования на природные катастрофы. Только системный подход позволит эффективно справляться с подобными вызовами в будущем.

Казахстан как "средняя держава"

- В начале 2024 года Немецкий институт международных отношений и безопасности (SWP) опубликовал доклад о "средних державах", в котором Казахстан впервые занял место в числе средних мировых держав. Как эта концепция повлияла на позиционирование Казахстана во внешней политике? Какова роль президента Токаева в создании профиля средней державы для Казахстана?

- Включение Казахстана в категорию "средних мировых держав" в докладе стало важным признанием растущей роли страны на международной арене. Этот статус отражает успешную внешнюю политику Казахстана, направленную на укрепление регионального лидерства и конструктивного взаимодействия в глобальных процессах.

Концепция "средней державы" для Казахстана предполагает реализацию стратегии, основанной на посредничестве, многостороннем сотрудничестве и продвижении инициатив, способствующих решению транснациональных проблем.

Роль президента в формировании профиля Казахстана как "средней державы" играет важное значение. Его глубокий дипломатический опыт и работа в ООН способствовали продвижению сбалансированной и прагматичной внешней политики. Под его руководством страна успешно выстраивает конструктивный диалог с крупными державами, одновременно сохраняя независимость и нейтралитет в условиях сложной геополитической обстановки.

- В этом году Казахстан председательствовал в ряде межгосударственных организаций, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности. Какое значение это имеет для Казахстана?

- Председательство Казахстана в ряде международных организаций в 2024 году свидетельствует о растущем авторитете страны на международной арене. Это положение подчеркивает способность Казахстана эффективно участвовать в решении глобальных и региональных проблем, а также быть надежным партнером для других государств.

Такое широкое представительство важно по нескольким причинам. Укрепляется имидж Казахстана как государства, способного выполнять лидерские функции и содействовать конструктивному диалогу в рамках межгосударственных платформ. Это особенно актуально в условиях сложной геополитической ситуации, требующей устойчивого и взвешенного подхода к международным вызовам.

Активное участие в работе организаций позволяет Казахстану продвигать свои национальные интересы, формировать повестку дня и усиливать свои позиции в региональных процессах. Это также способствует повышению инвестиционной привлекательности страны, поскольку демонстрирует стабильность и готовность к международному сотрудничеству.

Кроме того, председательство в таких организациях дает Казахстану возможность вносить вклад в решение актуальных проблем, включая вопросы продовольственной безопасности, экологической устойчивости и регионального развития. Это укрепляет роль страны как конструктивного посредника и активного участника глобальных процессов.

Тренды 2024 года

- Социологический опрос, опубликованный Казахстанским институтом стратегических исследований, показал, что политический курс Казахстана в 2024 году поддерживают 77,7% респондентов, а доверие главе государства выражают – 80,5%. Как вы прокомментируете результаты соцопроса?

- Поддержка респондентов внутренней и внешней политики, а также устойчивое доверие к главе государства — это не только показатель одобрения, но и выражение ожиданий граждан от государственной власти.

Высокий уровень доверия со стороны населения — это позитивный сигнал, который подчеркивает легитимность и эффективность текущей политики. Однако он также накладывает серьезную ответственность на государственные органы. Такие показатели доверия предполагают необходимость дальнейшего совершенствования реализации всех заявленных инициатив, чтобы они приносили реальные, ощутимые результаты для общества.

Кроме того, важно учитывать, что доверие должно подкрепляться прозрачностью действий властей, эффективной коммуникацией с гражданами и постоянным анализом общественного запроса. Государственные органы должны использовать этот кредит доверия как стимул для повышения своей результативности, обеспечения качественного исполнения реформ и долгосрочного устойчивого развития страны.

- Подводя итог, какие тенденции вы можете выделить в общественно-политической жизни страны в 2024 году?

- В 2024 году в общественно-политической жизни Казахстана можно выделить несколько значимых тенденций. Прежде всего, заметно укрепление механизмов народного участия. Запуск платформы для онлайн-петиций свидетельствуют о стремлении государства к расширению диалога с гражданами и активному вовлечению населения в процесс принятия решений.

Заметным явлением стало укрепление внешнеполитической деятельности Казахстана. Председательство в ряде международных организаций укрепило авторитет страны как "средней державы" и создало благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Еще одной важной тенденцией стало внимание к вопросам социальной политики. Принятие закона, направленного на защиту прав женщин и безопасности детей, а также запуск проекта "Нацфонд – детям" отражают стремление государства укреплять социальную стабильность и защищать уязвимые группы населения.

Не обошлось и без серьезных вызовов. Беспрецедентные паводки продемонстрировали необходимость усиления работы по предотвращению природных катастроф, однако также подчеркнули единство общества, проявившееся в ликвидации последствий стихийного бедствия.

В целом, 2024 год показал стремление Казахстана к модернизации, укреплению социальных институтов и повышению взаимодействия между государством и обществом.