Каким будет январь 2023 года

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Синоптики "Казгидромета" прогнозируют несколько волн холода на территории Казахстана в январе 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

В первой декаде января в Казахстане ожидается влияние интенсивных Атлантических и Южных циклонов, что обусловит неустойчивый характер погоды. В северной половине республики прогнозируются снегопады с метелью, в южной половине страны - осадки (дождь, мокрый снег), на юге и востоке Казахстана возможны временами сильные осадки. В юго-западной половине страны не исключены туманы и гололедные явления. С активными циклонами на большей части Казахстана ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, временами с порывами 23-28 метров в секунду.

На большей части республики прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -15-25 градусов до -3-12 градусов, днём от -7-15 градусов, до 0,-8 градусов; на юге и на юго-востоке страны - ночью от -5-15 градусов до -5+2 градуса, днем от 0,-8 до +1+8 градусов.

В западных регионах ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -5+5 градусов до -15-25 градусов, днем от -3+8 градусов до -10-20 градусов. К концу первой декады января с северо-западным антициклоном понижение температурного фона ожидается на большей части Казахстана ночью до -20-30°С, днем до -10-18 градусов, на юго-западе, юге, юго-востоке страны - ночью до -10-20 градусов, днем до -5-15 градусов.

Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2023 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В результате выхода южных циклонов прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться: в северной половине РК днем до -5+2 градусов, в южной половине и на юго-западе страны до +2+12 градусов.

А при северо-западных вторжениях антицилона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится: в северной половине и в центре РК ночью до -25-35 градусов, днем до -15-25 градусов, в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22 градусов, днем до -3-15 градусов.

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