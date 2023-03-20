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Сегодня, 17:33
204
204Фото: pixabay.com
Каким будет курс доллара в праздничные дни в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос и составил 462,72 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки курс вырос на 2,51 тенге. За месяц рост составил 15,17 тенге.
Курс евро - 495,22 тенге.
Курс российского рубля - 6,02 тенге.
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