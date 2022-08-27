Каким будет курс доллара в 2023 году. Прогноз правительства РК

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Правительство РК одобрило проект прогноза социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы, передаёт BaigeNews.kz.

Так, разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023-2027 годы, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, представляя проект на заседании правительства.

"При базовом сценарии предлагается использовать среднюю цену на нефть на уровне 85 долларов за баррель и расчётный курс доллара США на уровне 470 тенге. Среднегодовой реальный рост ВВП по данному сценарию составит 3,9%, в том числе в 2023 году – 4%. При оптимистическом сценарии предполагаемая цена на нефть определена на уровне 110 долларов за баррель, курс доллара США – 440 тенге. Среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 4,2%. Пессимистический сценарий предусматривает цену на нефть 60 долларов за баррель. Прогнозируемый реальный рост ВВП составит в среднем 3,5%", - сказа министр.

Инфляция во всех сценариях определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – на уровне 4-5% с последующим снижением в 2025-2027 годах до 3-4%.

"В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. Согласно данному сценарию реальный рост ВВП ускорится с 4% в 2023 году до 4,2% в 2027 году. Номинальный ВВП вырастет с 120,7 триллиона тенге до 176,6 триллиона тенге. Ожидается положительный рост во всех базовых отраслях экономики", - сказал Куантыров.

Участники финансового рынка РК также дали прогноз по курсу доллара в 2023 году в опросе, который провёл и опубликовал Нацбанк. Респонденты ожидают, что по итогам 2022 года обменный курс тенге в среднем за год будет на уровне 460 тенге за доллар, в 2023 году будет ослабление до 478,4 тенге, в 2024 году – до 495 тенге.