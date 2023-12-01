Каким будет курс доллара на выходных в Казахстане
Сегодня, 17:49
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Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
91Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. Курс доллара по их итогам вырос на 2,13 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс американской валюты перед выходными составил 460,37 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 464 тенге, Алматы - 463,9 тенге.
Курс евро по итогам торгов 502,24 тенге, российского рубля - 5,13 тенге, китайского юаня - 64,32 тенге.
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