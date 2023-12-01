  • 1 Декабря, 18:32
  • BAIGENEWS

Каким будет курс доллара на выходных в Казахстане

Сегодня, 17:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 17:49
Сегодня, 17:49
91
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. Курс доллара по их итогам вырос на 2,13 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс американской валюты перед выходными составил 460,37 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 464 тенге, Алматы - 463,9 тенге.

Курс евро по итогам торгов 502,24 тенге, российского рубля - 5,13 тенге, китайского юаня - 64,32 тенге. 

Самое читаемое

Наверх