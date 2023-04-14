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pixabay.com Сегодня, 17:59
265
Сегодня, 17:59
265
Фото: pixabay.com

Каким будет курс доллара на выходных в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. Средневзвешенный курс доллара вырос за сутки 0,31 тенге и составил 450,34 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Курс евро на выходные - 499,84 тенге, российского рубля - 5,5 тенге, юаня - 65,7  тенге.

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Сегодня, 17:59
265
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