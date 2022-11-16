Каким будет Казахстан через семь лет, обсудили эксперты на форуме в Астане

Фото: Forum.csi.kz

В Астане прошёл форум стратегических инициатив. Эксперты обсудили экономические и политические вопросы, происходящие в Казахстане. На дискуссионной площадке они делились мнением о том, какие реформы нужны стране, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: Forum.csi.kz

В мероприятии приняли участие руководители госорганов, национальных компаний, представители крупного бизнеса, общественные и политические деятели. Тема форума - будущее Казахстана в ближайшее семь лет.

Выступая на мероприятии, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов отметил, что будущее страны связано, в первую очередь, с цифровизацией.

"Цифровизация помогает решать огромное количество системных проблем, которые, казалось бы, за короткий срок не решить. Пример тому – это введение системы наблюдения "Сергек". Элементы цифровизации помогают срезать нам какие-то углы, даже если мы не смогли стать лидерами на предыдущем этапе промышленной революции. У нас появляется реальный шанс выбраться в лидеры экономики человеческого капитала. Мы сможем выразить богатый человеческий капитал, который у нас есть, опираясь на наши цифровые платформы", - сказал он.

На важность цифровизации в будущем страны обратил внимание и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

"Казахстан успешно развивается по соответствующим индексам. Но есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Да, по индексу развития онлайн-услуг мы находимся на восьмом месте. Тем не менее, важна динамика. В Казахстане был сделан серьёзный шаг к переводу большого количества услуг в "цифру". И в этом смысле образ будущего Казахстана – человекоцентричность. Правительство должно развернуться к человеку, став проактивным", - считает Мусин.

Фото: Forum.csi.kz

Экономист Олжас Худайбергенов, старший партнер CSI, выделил три параметра образа будущего Казахстана.

"Это географическая ориентированность, многовекторность. А также доверие внутри государственной системы, как среди госаппарата, так и между бизнесом и госаппаратом. Далее - это профессионализм этих кадров. И, наконец, это то, что я называю "пассионарностью". Помощь друг-другу, созидание. Третий компонент - это долгосрочная устойчивость государства. Она формируется только в результате сотрудничества граждан и правительства", - отметил экономист.

Он также добавил, что стране нужно увеличение количества населения.

"Нас должно быть не 20 миллионов, а значительно больше. Чем больше страна, тем больше она претендует на то, чтобы быть не субъектом, а объектом глобальной политики. Поэтому нас должно быть много", - сказал Худайбергенов.

На форуме также выступил диджей Иманбек Зейкенов и молодой продюсер Алмас Жали.

"Молодёжи Казахстана свойственна концепция того, что мы называем в креативной индустрии WARM Kazakh. Где W – ориентированные на Запад, A – азиатская этничность, R – знание русского языка, что помогает выстраивать контакты в СНГ, M – исламская религия, мусульманство. И в этом смысле молодёжь Казахстана конкурентоспособнее, чем их ровесники, к примеру, в других странах Центральной Азии. Так как наша концепция объединяет в себе в равной степени нацеленность на разные культуры, религии и языки", - сказал Алмас Жали.

Фото: Forum.csi.kz

Среди зарубежных экспертов, выступивших на форуме - американский писатель, автор книги "Чёрный лебедь" Нассим Талеб и один из авторов популярного в мире труда Why Nation Fails Джеймс Робинсон.

Нассим Талеб отметил, что Казахстан расположен исторически на самом важном участке Земли – Шёлковом пути. Из-за выгодного географического местоположения, геополитические события не окажут значительного влияния на страну.

Он также прокомментировал теорию о борьбе США и Китая за мировое господство.

"США и Китай сегодня сильно взаимосвязаны с друг другом экономически. Поэтому говорить о какой-то борьбе за гегемонию – излишне. Что хорошо для Китая – хорошо для США, и наоборот. В этом смысле, что хорошо для Китая – хорошо для Казахстана, к примеру. Весь мир, в принципе, экономически взаимосвязан. Из-за этого невозможно определить какой-то один центр принятия решений, который бы диктовал свою волю", - сказал Талеб.

Джеймс Робинсон в ходе форума отметил положительную тенденцию развития потенциала молодёжи в Казахстане.

"Я наблюдаю в Казахстане тенденцию к опоре на потенциал молодых людей. Креатив исходит от молодых людей. Инклюзивные институты – это важный компонент развития потенциала, креатива. Успех США, к примеру, в том, что они аккумулируют таланты. И в этом смысле Казахстан идёт в правильном направлении. Поэтому видение образа будущего необходимо не только государству, но и населению. Но на все это требуется время", - сказал эксперт.

Он также выразил мнение о том, какие проблемные вопросы нужно будет решать в стране, выделив два пункта.

"Цель Казахстана – построение инклюзивных институтов и процветающего общества. С 1999 года Казахстан прогрессировал в некоторых отраслях сильнее, чем в других. Я вижу в этом проблему возможностей институтов Казахстана. В советский период политические и экономические институты были высоко персонализированы. Качество институтов в Казахстане находится на 60-ом месте. И для вхождения в топ-30 стран необходимо довести их до уровня этой тридцатки. Поэтому, во-первых, важны административные реформы. Во-вторых, важно стратегическое видение в политике и экономике. Важно дать гражданам понять, что экономические реформы важны. Могу сказать, что у населения Казахстана, с учётом текущего правительственного курса, есть возможность выбора инклюзивных институтов", - отметил Робинсон.

Фото: Forum.csi.kz

В форуме принял участие чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо. Он высказался о том, какое участие принимает Китай в мировой геополитике и экономике.

Посол подчеркнул, что Китай нацелен на развитие партнёрских связей.

"Свыше 140 стран мира подключились к реализации столь глобального проекта как "Один пояс – один путь". Это безусловный вклад в мировую экономику. Говоря о политике, Китай, как и США, придерживается идей многосторонних отношений. Китай нацелен на дальнейшее развитие партнёрских связей. Мы против игр "с нулевой суммой". Китай не заинтересован в господстве или гегемонии. Китай заинтересован в мире и процветании для всех его партнеров", - сказал посол.

На форуме эксперты также обсудили геополитические вопросы. Директор КИСИ Еркин Тукумов отметил, что политическая ситуация в мире быстро меняется.

"Частая смена стратегий развития Казахстана происходит из-за необходимости адаптации к современным быстро меняющимся процессам. Также это является следствием отсутствия в Казахстане грамотной базы регионоведов по странам, которые нас окружают: Китай, Россия, другие страны Центральной Азии. Что касается конфликтов, к сожалению, человек несовершенен, конфликты были, есть и будут. Приведу один пример: в 2022 году в мире насчитывается 27 конфликтов между разными странами. Они были поделены на три категории: ухудшающиеся, замороженные, улучшающиеся. В последней категории - ноль конфликтов. Это говорит о том, что очень легко начать конфликт и очень тяжело его завершить", - сказал директор КИСИ.

Фото: Forum.csi.kz