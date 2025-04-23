Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала проведение концертов всемирных известных артистов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочется, чтобы побольше таких концертов проводили. Это будет влиять на популяризацию Казахстана за рубежом, поскольку у этих артистов огромное количество поклонников, которые могут приехать и поддержать, и показать нашу страну, как это сделали концерты нашего любимого Димаша Кудайбергена. Посредством его концертов о Казахстане узнали многие. Меня, как министра, это радует", - выразила мнение Балаева на брифинге в правительстве.

Отвечая на вопросы журналистов, министр также сообщила, что планирует посетить концерт Дженнифер Лопес в Астане.

"Я с удовольствием хочу сходить на концерт Дженнифер Лопес, поскольку действительно, наверное, такая большая аудитория, и ее талант, который признал весь мир. Хотелось бы посмотреть вживую. Я купила билет и собираюсь сходить на этот концерт с детьми", - поделилась глава Минкультуры.

Также министр рассказала, что хочет, чтобы Шакира, Лара Фабиан также посетили Казахстан с концертами.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Астане состоится 1 августа 2025 года. Это будет первое выступление суперзвезды в Казахстане, и ажиотаж вокруг события не утихает с момента анонса.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

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