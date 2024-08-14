Важная тема LIVE: Каких усилий стоила бронза на Олимпиаде рассказали Александра Ле и Ислам Сатпаев
14 Августа, 15:18
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14 Августа, 15:1814 Августа, 15:18
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Гости нового выпуска программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz – обладатели бронзовых медалей на Олимпиаде в Париже – Александра Ле и Ислам Сатпаев. Их награды стали самыми первыми на летних играх, открыв череду успехов казахстанских спортсменов. Говорим о долгом пути к главным спортивным соревнованиям мира, личных амбициях и развитии стрельбы в нашей стране. О чем думали стрелки в момент вручения медалей? Что изменилось в их жизни? И планируют ли ребята отправиться на следующую Олимпиаду? Приятного просмотра.
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