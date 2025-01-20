Каких результатов добился Казахстан на этапе Кубка мира по биатлону
У женщин в этом виде программы Ольга Полторанина стала 66-й.
Сегодня, 13:56
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Сегодня, 13:56Сегодня, 13:56
209Фото: НОК РК
Этап Кубка мира по биатлону завершился в Рупольдинге (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Казахстанские спортсмены выступили на нем в эстафетных и индивидуальных гонках.
"В мужской индивидуальной гонке лучшим в составе команды Казахстана стал Владислав Киреев - 67-й результат. Асет Дюсенов завершил гонку на 90-й позиции. Иван Дарьин был лишь 103-м", - говорится в сообщении.
У женщин в этом виде программы Ольга Полторанина стала 66-й, Галина Вишневская-Шепоренко - 77-й, Елизавета Белецкая - 101-й.
В эстафете мужская команда финишировала на 21 месте, а женская - на 18-м.
Напомним, биатлонистка Арина Крюкова завоевала бронзу Универсиады.
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