Какие закрытые ранее из-за непогоды трассы открыли утром в Казахстане

"Казавтожол" сообщил о снятии ограничений движения на республиканских трассах в четырёх регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

С 7:00 открыты дороги:

в Павлодарской области на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты", от границы Павлодарской области до посёлка Шидерты;

на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты", от границы Павлодарской области до посёлка Шидерты; в Акмолинской области на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты", от Астаны до границы Павлодарской области.

С 8:00 открыты дороги:

в Акмолинской области "Жаксы-Есиль-Бузулук", участок от посёлка Аксай до посёлка Бузулук; "Жезказган-Петропавловск", участок границы Костанайской области до посёлка Бузулук; "Жезказган-Петропавловск", от посёлка Бузулук до границы СКО; "Астана-Петропавлск", от Астаны до Щучинска;

"Жаксы-Есиль-Бузулук", участок от посёлка Аксай до посёлка Бузулук; "Жезказган-Петропавловск", участок границы Костанайской области до посёлка Бузулук; "Жезказган-Петропавловск", от посёлка Бузулук до границы СКО; "Астана-Петропавлск", от Астаны до Щучинска; в Костанайской области на участке автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган", от границы Костанайской области до посёлка Сурган.

С 9:00 откроют:

В области Улытау "Жезказган-Петропавловск", от посёлка Улытау до границы Костанайской области;

"Жезказган-Петропавловск", от посёлка Улытау до границы Костанайской области; в Северо-Казахстанской област и "Кокшетау - Рузаевка", от границы Акмолинской области до села Рузаевка; "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" на границе СКО; "Жезказган-Петропавловск" от границы Акмолинской области до села Новоишимское; "Екатеринбург - Алматы" от границы Акмолинской до границы Костанайской области;

и "Кокшетау - Рузаевка", от границы Акмолинской области до села Рузаевка; "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" на границе СКО; "Жезказган-Петропавловск" от границы Акмолинской области до села Новоишимское; "Екатеринбург - Алматы" от границы Акмолинской до границы Костанайской области; в Акмолинской области "Кокшетау-Рузаевка", участок от села Еленовка до границы СКО; "Екатеринбург-Алматы", от границы СКО до посёлка Жаксы.

Напомним, в большинстве регионов страны было объявлено штормовое предупреждение. Республиканские трассы из-за непогоды были закрыты в шести областях. По прогнозам синоптиков, на большей части территории Казахстана 10 ноября пройдут осадки в виде дождя и снега, в северной половине республики— метель, гололёд, на западе, юге — туман. Лишь на юге, юго-востоке страны днём прояснится. По республике ожидается усиление ветра.