Какие законы будет рассматривать мажилис

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на первом в этой сессии пленарном заседании палаты рассказал, над чем будут работать депутаты, передаёт BaigeNews.

"Мы видим, что многие вопросы, озвученные в послании Главы государства, требуют законодательной поддержки. Например, действующий закон "О банках" был принят в 1995 году и он не в полной мере отвечает современным требованиям. Именно поэтому необходимо принять новый закон", - скзаал Ерлан Кошанов.

Кроме того, по его словам, депутатам предстоит пересмотреть налоговую систему страны.

"Президент продлил срок принятия Налогового кодекса на следующий год. Данное решение позволяет провести тщательный пересмотр кодекса. Самое главное, мы можем всесторонне проработать кодекс совместно с экспертами, специалистами и предпринимателями. Налоговый кодекс должен быть понятен всем экономически активным гражданам. Здесь мы должны рассмотреть новые способы налогового администрирования. Предстоит большая работа по этому кодексу", - заявил он.

При этом депутаты намерены продолжить работу в рамках Указа Президента "О мерах по либерализации экономики".

"На этой сессии мы продолжим работу, направленную на совершенствование законодательства по возврату активов. И возвращенные средства, и активы должны работать на благо народа Казахстана. Для этого инвестирование в экономику страны должно стать обязательным условием амнистии капитала. Это твердая позиция президента, которую мы должны нормативно закрепить", - подчеркнул спикер Мажилиса.

Решать будут депутаты и проблемы высокой аварийности на дорогах страны, распространения наркотиков.