Какие задачи поставили перед новым акимом Актюбинской области

По поручению главы государства руководитель администрации президента Олжас Бектенов принял участие в собрании маслихатов всех уровней Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Депутатам были представлены две кандидатуры на должность главы региона: Нурлан Кызбергенов и Асхат Шахаров.

В ходе открытого голосования 119 депутатов отдали голоса за Шахарова, 55 - за Кызбергенова.

По итогам голосования главой государства подписан указ о назначении Асхата Шахарова акимом Актюбинской области.

В ходе встречи с активом Олжас Бектенов представил нового акима региона. По словам руководителя администрации президента, Асхат Шахаров обладает большим опытом работы на ответственных руководящих должностях, в том числе в качестве акима Каратобинского и Зеленовского районов Западно-Казахстанской области, а также акима Актобе.

Олжас Бектенов поблагодарил Ералы Тугжанова за большой вклад в развитие области, являющейся одним из крупных промышленных регионов страны.

Особое внимание в выступлении уделено поручениям, озвученным в Послании президента народу. Перед акиматом области поставлены задачи по дальнейшему развитию промышленности и сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, газоснабжению, развитию сети автомагистралей, решению проблем участников долевого строительства.

Кроме того, Бектенов подчеркнул необходимость всестороннего взаимодействия представителей местных органов власти с гражданами.