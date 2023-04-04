Какие задачи поставил перед новым министром энергетики глава правительства РК

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил нового министра энергетики Алмасадама Саткалиева коллективу ведомства и обозначил приоритетные задачи в энергетической сфере, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Правительства подчеркнул, что Минэнерго необходимо активизировать работу по развитию крупных нефтегазовых проектов и экспортных транспортных коридоров; принять меры по увеличению переработки газа; укрепить сектор производства тепло- и электроэнергии; продолжить развитие возобновляемых источников.

"В последнее время обострились некоторые проблемы, которые накапливались долгие годы. Нехватка дизельного топлива, перебои с электро- и газоснабжением, аварии на объектах теплоснабжения – всё это свидетельствует о наличии серьёзных проблем в энергетической сфере. Все они должны быть оперативно решены", - сказал Алихан Смаилов.

Он указал, что одной из главных задач министерства является наполнение внутреннего рынка нефтепродуктами, в связи с чем необходимо обеспечить строгий контроль за их производством и оборотом.