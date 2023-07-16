Какие заболевания вызывает регулярный недосып

Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Врач предупредила о риске развития онкологии из-за регулярного недосыпа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

"Что будет с человеком, если спать по пять часов в день в течение недели, месяца, года и более? Если это произошло однократно, организм может не ощутить стресса, который успеет повлиять на работоспособность, утомляемость и продуктивность в течение дня. Но если человек систематически не высыпается, то на фоне нарушения циркадных ритмов в организме запустится каскад реакций, приводящих к расстройствам сна, гормональным сбоям, а затем к ожирению, нарушению толерантности к глюкозе, инсулину и, как следствие, развитию сахарного диабета и онкологии", — предупредила врач-терапевт медицинской компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника" Ольга Шашкова.

Она отметила, что на фоне хронического недосыпа могут возникнуть серьёзные последствия, связанные с нарушением энергетического обмена и метаболизма в целом.

"Произойдёт нарушение выработки кортизола, мелатонина, соматотропина, с высокой эффективностью будет происходить накопление жира, появится высокий уровень лептина и низкий базальный уровень окисления липидов в крови. Всё это может привести к перееданию, ожирению, развитию сахарного диабета второго типа, хроническому стрессу, гипертонической болезни, сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям менструального цикла, бесплодию и даже онкологическим заболеваниям, в частности, раку молочных желез", — рассказала Шашкова.

Кроме того, по её словам, хронический недосып отражается на психике, эмоциональном состоянии и работоспособности человека. Люди, которые систематически не досыпают, подвержены высокому риску стресса, не устойчивы к стрессовым ситуациям. Такие люди, как правило, вспыльчивы, плаксивы, неэнергичны, невнимательны, значительно снижается их физическая активность и либидо.