К 80-летию Победы ветераны ВОВ и приравненные к ним категории граждан получают социальные выплаты в Астане. Шести ветеранам перечислили по пять миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Помимо этого, предусмотрены выплаты для граждан, приравненных к ветеранам ВОВ. Сумма выплаты составляет 45 месячных расчетных показателей (МРП), что эквивалентно 176 940 тенге. Эти средства предназначены для следующих категорий:

военнослужащих, проходивших службу в годы войны,

участников боевых действий против нацистской Германии,

жителей блокадного Ленинграда,

несовершеннолетних узников концлагерей,

лиц с инвалидностью вследствие ранения,

граждан, пострадавших от радиационных катастроф и ядерных испытаний,

а также тех, чья инвалидность связана с генетическим облучением родителей.

Также выплату в размере 45 МРП получат ветераны боевых действий за пределами Казахстана, за исключением ветеранов афганской войны. В этот список входят военнослужащие, участвовавшие:

в таджикско-афганском конфликте,

в международной миротворческой миссии в Ираке,

в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Иные категории, предусмотренные законом "О ветеранах" — труженики тыла, семьи умерших военнослужащих, а также вдовы участников ВОВ — получат 15 МРП (58 980 тенге).

Все выплаты планируются завершить до конца апреля.