Какие выплаты получили ветераны ВОВ в Астане ко Дню Победы
В столице осталось шесть ветеранов.
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К 80-летию Победы ветераны ВОВ и приравненные к ним категории граждан получают социальные выплаты в Астане. Шести ветеранам перечислили по пять миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
Помимо этого, предусмотрены выплаты для граждан, приравненных к ветеранам ВОВ. Сумма выплаты составляет 45 месячных расчетных показателей (МРП), что эквивалентно 176 940 тенге. Эти средства предназначены для следующих категорий:
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военнослужащих, проходивших службу в годы войны,
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участников боевых действий против нацистской Германии,
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жителей блокадного Ленинграда,
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несовершеннолетних узников концлагерей,
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лиц с инвалидностью вследствие ранения,
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граждан, пострадавших от радиационных катастроф и ядерных испытаний,
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а также тех, чья инвалидность связана с генетическим облучением родителей.
Также выплату в размере 45 МРП получат ветераны боевых действий за пределами Казахстана, за исключением ветеранов афганской войны. В этот список входят военнослужащие, участвовавшие:
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в таджикско-афганском конфликте,
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в международной миротворческой миссии в Ираке,
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в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Иные категории, предусмотренные законом "О ветеранах" — труженики тыла, семьи умерших военнослужащих, а также вдовы участников ВОВ — получат 15 МРП (58 980 тенге).
Все выплаты планируются завершить до конца апреля.
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