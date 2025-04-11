  • 11 Апреля, 19:55
  • BAIGENEWS

Какие выплаты получили ветераны ВОВ в Астане ко Дню Победы

В столице осталось шесть ветеранов.

Сегодня, 18:38
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: акимат Астаны

 

К 80-летию Победы ветераны ВОВ и приравненные к ним категории граждан получают социальные выплаты в Астане. Шести ветеранам перечислили по пять миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Помимо этого, предусмотрены выплаты для граждан, приравненных к ветеранам ВОВ. Сумма выплаты составляет 45 месячных расчетных показателей (МРП), что эквивалентно 176 940 тенге. Эти средства предназначены для следующих категорий:

  • военнослужащих, проходивших службу в годы войны,

  • участников боевых действий против нацистской Германии,

  • жителей блокадного Ленинграда,

  • несовершеннолетних узников концлагерей,

  • лиц с инвалидностью вследствие ранения,

  • граждан, пострадавших от радиационных катастроф и ядерных испытаний,

  • а также тех, чья инвалидность связана с генетическим облучением родителей.

Также выплату в размере 45 МРП получат ветераны боевых действий за пределами Казахстана, за исключением ветеранов афганской войны. В этот список входят военнослужащие, участвовавшие:

  • в таджикско-афганском конфликте,

  • в международной миротворческой миссии в Ираке,

  • в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Иные категории, предусмотренные законом "О ветеранах" — труженики тыла, семьи умерших военнослужащих, а также вдовы участников ВОВ — получат 15 МРП (58 980 тенге).

Все выплаты планируются завершить до конца апреля.

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