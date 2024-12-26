На брифинге в Актау первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов рассказал о выплатах семьям погибших в авиакатастрофе, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, предусмотрены гарантированные государственные выплаты и помощь от спонсоров.

"Мы будем взаимодействовать со спонсорами, работодателями. Будет оказана единовременная помощь. Размер сейчас определяется. По линии республиканского бюджета будут осуществлены соответствующие выплаты каждой семье. По потере кормильца будет оказана помощь в размере 138 тысяч тенге. По линии ГФСС - 257 тысяч тенге. Единовременная выплата — пять миллионов тенге", - сообщил Сарбасов.