Какие выплаты от государства получают семьи с детьми в Казахстане

О мерах социальной поддержки семей с детьми рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель директора департамента социальной помощи МТСЗН РК Галия Жабагина отметила, что в настоящее время в Казахстане семьям с детьми выплачиваются пять видов государственных пособий за счёт республиканского бюджета и два вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, а также из местного бюджета малообеспеченным семьям выплачивается адресная социальная помощь.

Кроме того, гражданам при наступлении инвалидности и потере кормильца выплачиваются социальные пособия и выплаты.

"В этом году социальные выплаты предусмотрены для 4,4 миллиона семей на общую сумму порядка 2,3 триллиона тенге. Это на 18,3% больше, чем было потрачено в прошлом году. За четыре месяца текущего года социальные пособия или выплаты назначены свыше 3,2 миллионам семей", – проинформировала Галия Жабагина в ходе круглого стола на тему "Защита прав детей", прошедшего в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Для работающих женщин назначаются единовременные выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. По итогам четырёх месяцев данную выплату получили более 90 тысяч человек.

С 1 января текущего года увеличился размер единовременного пособия на рождение ребенка. На первого, второго и третьего ребёнка, родившегося в этом году, выплачивается 140 тысяч тенге, а на четвертого и последующих детей – более 232 тысяч тенге. С начала года данное пособие получили более 136 тысяч человек.

"Для неработающих женщин ежемесячное пособие из бюджета по уходу за ребенком до достижения полуторагодовалого возраста выплачивается в зависимости от очередности рождения ребенка, с увеличением размера на первого, второго, третьего и последующих детей – от 21 266 тенге до 32 859 тенге. Размер социальной выплаты из ГФСС составляет 40% от среднемесячного дохода работающих женщин за последние два года", - сказала Жабагина.

Кроме того, с 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для родителей, осуществляющих уход за детьми.