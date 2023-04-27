Какие выплаты доступны матерям на уход за ребенком до 1,5 лет

В первом квартале текущего года более 436 тысяч казахстанцев стали получателями пособий из республиканского бюджета и соцвыплат из Государственного фонда социального страхования) по уходу за ребенком до 1,5 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты. На эти цели было направлено 60,6 миллиарда тенге.

"По состоянию на 1 апреля получателями ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет для неработающих женщин из республиканского бюджета являлись в среднем 92 879 тысячи человек, которым выплачено 7,9 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

Размер данного пособия зависит от очередности ребенка и на сегодняшний день составляет от 5,76 МРП (в 2023 году – 19 872 тенге) до 8,90 МРП (в 2023 году – 30 705 тенге).

"Средний размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет из ГФСС на сегодня составляет 48 511 тысяч тенге. На сегодняшний день данную выплату получили 343 241 тысячи человек на общую сумму 52,7 миллиарда тенге", - сообщили в ведомстве.

Напомним, с 1 января этого года по поручению главы государства период выплаты государственных пособий и социальных выплат по уходу за ребенком увеличился с одного года до полутора лет. Эта норма предусмотрена в Социальном кодексе в целях усиления социальной поддержки семей с детьми.

К слову, до конца года планируется, что выплаты по уходу за ребенком получат 760 тысяч матерей. На эти цели предусмотрено 334,5 миллиарда тенге.