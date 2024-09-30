Какие возможности для молодежи Азии открывает атомная энергетика

Молодые специалисты в Азии видят в атомной энергетике возможности для карьерного роста. О том, какие конкурентные преимущества на рынке труда может открыть атомная энергетика для казахстанской молодежи, рассказала корреспонденту BaigeNews.kz в со-основатель движения "Молодежь за энергетику Юго-Восточной Азии" Джитсай Сантапура.

Эксперт напомнила, что на 28-й Конференции ООН по изменению климата, прошедшей в конце 2023 года в Дубае (COP-28), странами мира были взяты большие обязательства, звучали громкие заголовки об утроении доли возобновляемых источников энергии, но в стороне остались заявления и об утроении мощности ядерной энергетики.

Сантапура убеждена, что строительство ветровых и солнечных электростанций никак не противоречит возведению новых атомных электростанций.

"Я думаю, что обе эти вещи идут рука об руку, потому что для простого энергетического перехода это нужно делать через параллельное развитие ВИЭ и АЭС, каждый из этих видов выработки электроэнергии должен быть частью картины низкоуглеродной реальности. Считаю, что достичь сокращения выбросов только за счет чисто возобновляемых источников энергии будет сложно, так же как будет сложно сокращать выбросы, если строить только АЭС без внимания к ВИЭ. В результате, если ВИЭ и АЭС будут увеличиваться параллельно, мы сможем зафиксировать увеличение в 6 раз энергомощностей для реальной жизни, для обычных людей. Это означает, что навыки, квалифицированная рабочая сила переходят на эти новые рабочие места будущего. Сейчас некоторые люди будут спорить, и многие из вас, возможно, знают, что это будущее уже наступило, имея ввиду новые атомные электростанции на малых модульных реакторах, но по сути все эти технологии для широкой публики пока почти футуристические и говоря об атомной энергетике, чаще всего речь идет пока о строительстве проверенных временем, надежных и безопасных водо-водяных реакторах 3-го поколения, о возможности строительства которого говорят и в Казахстане", - сказала Джитсай Сантапура.

Молодежный лидер рассказала, что Таиланд, где сейчас нет ни одной АЭС, намерен в течение следующих пяти лет построить небольшой модульный реактор на 600 МВт и в течение следующих 20 лет доля атомной энергетики, вероятно, будет увеличиваться. У азиатской страны, в отличие от Казахстана, есть трудности с наличием собственных кадров в сфере атомной энергетики и промышленности, но Таиланд это не пугает.

"Ситуация в Таиланде потребует смены навыков, глубокого понимания того, что необходимо для перехода от углеродной энергетики к атомной. В контексте у нас есть 686 миллионов человек, включая людей в Мьянме, и 34% из них - молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Если АЭС будет построена у нас, то эти люди получат престижную работу, которая станет для них первым или вторым рабочим местом, они станут менеджерами, продвинутся по карьерной лестнице", - рассказала Джитсай Сантапура.

По статистике, в АСЕАН входят 10 стран, где живет около 233 миллионов человек. И от имени этих 233 миллионов человек, азиатской молодежи Джитсай говорит, что молодежи нужны рабочие места будущего, но для этого нужно вначале получить навыки сегодня, прежде чем молодые люди смогут получить эти рабочие места завтра.

"У нас в странах АСЕАН есть потребность в университетах сегодня, в стажировках на корпорациях, в правительствах, нам нужны эти стажировки, нам нужно развить эти навыки, прежде чем мы сможем работать на электростанциях, которые для широкой публики кажутся очень сложными ракетными технологиями, очень научными. В Казахстане же работает исследовательский реактор, а это значит, что потенциал в атомной энергетике у ваших специалистов выше. Что касается работы по ознакомлению населения с информацией об атомной энергетике, я думаю, мы вместе с учеными должны поработать в этом направлении, такая работа актуальна в любой стране, где еще нет своей АЭС", - сказала Джитсай Сантапура.

Возвращаясь к теме повышения квалификации и переподготовки, Джитсай отметила, что в странах Юго-Восточной Азии есть опасения о том, что при отказе от традиционной энергии нынешняя рабочая сила может в значительной степени пострадать из-за того, что в стране есть много городов, ориентированных на добычу полезных ископаемых, немало отраслей и экономик, сосредоточенных только на нефти и газе. Решение этой проблемы Джитсай видит в обновлении учебных программ и курсов переподготовке, нацеленных на то, что действующим работникам будет легко переориентироваться и перепрофилироваться, чтобы найти рабочие места и обеспечить стабильный доход, чтобы прокормить свои семьи. Молодежь, в свою очередь, будет поступать в университеты сразу на обновленные учебные программы.

"Когда молодые люди выбирают свои университетские степени, когда они выбирают свои стажировки, когда они выбирают свою первую, свою вторую работу в Youth for Energy Southeast Asia, они действительно хотят инновационные рабочие места в энергетике будущего, молодые люди действительно видят возможности, и они также видят риск изменения климата. Я думаю, что развитие атомной энергетики наряду с энергетикой возобновляемых источников энергии для любой страны – это большой толчок для развития человеческого капитала и это вклад в предотвращение серьезного изменения климата и влияния на погоду старой энергетики", – заверила Джитсай Сантапура.

В ходе дискуссий о следующем 10-летии на Всемирном экономическом форуме шла речь о риске для цивилизации из-за серьезного изменения климата, и был сделан вывод, что только энергетический переход может спасти человечество.