В Казахстане в пилотном проекте реализовывается проект по цифровому тенге для прослеживаемости расходования государственных средств, передаёт BaigeNews.kz. Проект используется в наиболее подверженных коррупции сферах. Всего на сегодня эмитировано порядка 250 млрд цифровых тенге. Пока цифровой тенге не введен в общее пользование, однако при его использовании казахстанцы получат больше возможностей. Об этом в интервью корреспонденту рассказал Руслан Султанов.

"Цифровой тенге - это, простыми словами, электронная форма национальной валюты. Его основная цель - развитие безналичных расчетов в стране. Одним из ключевых приоритетов при внедрении цифрового тенге является обеспечение безопасности. Речь идет как о защите самих средств, так и о цифровой безопасности граждан, совершающих сделки с его помощью. Особое значение имеет то, что цифровой тенге позволит проводить платежи даже в тех регионах, где отсутствует стабильное интернет-соединение. Это делает его доступным инструментом для миллионов граждан", - сказал эксперт.

На вопрос как введение цифрового тенге повлияет на денежно-кредитную политику страны, экономист отвечает так:

"Если обратиться к заявлениям представителей Национального банка и экспертов, занимающихся внедрением цифрового тенге, они подчеркивают, что его выпуск не приведёт к увеличению денежной массы. Все цифровые единицы будут выпускаться по принципу "один к одному" с уже существующим объемом денег. Таким образом, ключевым остаётся вопрос доверия к новой форме валюты, а также развитие соответствующей бизнес- инфраструктуры", - говорит Руслан Султанов.

Что касается использования цифрового тенге, то это будет реализовано через привычные банковские приложения, которыми уже пользуются граждане. Банки, как и сейчас, будут предоставлять соответствующие сервисы. Национальный банк продолжит взаимодействие с банковской системой и другими финансовыми организациями, поэтому для пользователя почти ничего не изменится.

"Всё будет работать через уже существующие инструменты — смартфоны, банковские приложения. Никаких лишних действий от пользователей не потребуется", - объясняет эксперт.

Вопрос интеграции с международными платёжными системами цифрового тенге обсуждается. В будущем будут определяться конкретные возможности для международных платежей: в какой форме они будут реализованы, какие механизмы будут задействованы и как это всё будет работать на практике.

По словам Руслана Султанова, сейчас уже обсуждаются межбанковские переводы и расчёты в грузовом сегменте. Конечно, требуется проработка всех технических и правовых аспектов, ведь каждая страна продвигается в этом направлении с разной скоростью.

Планируются пилотные проекты и тестирования, которые помогут понять, как лучше интегрировать цифровые валюты в международную систему.

"Учитывая темпы развития этой сферы, процесс может пойти достаточно быстро. Главное - обеспечить эффективность, безопасность и соответствие требованиям международных сделок", - заключил эксперт.

Ранее мы сообщали, что на базе цифрового тенге запущен пилотный проект "цифровой НДС".