Какие вопросы рассмотрят на заседании правительства с участием Токаева

Вопросы подготовки к расширенному заседанию с участием Главы государства по итогам социально-экономического развития за прошлый год и планам работы Правительства на 2024 год рассмотрены на совещании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Обсуждены вопросы обеспечения дальнейшего роста экономики в рамках продолжения реформ, обозначенных Главой государства в посланиях народу и предвыборной программе.