Какие вопросы рассмотрят на заседании правительства с участием Токаева
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Вопросы подготовки к расширенному заседанию с участием Главы государства по итогам социально-экономического развития за прошлый год и планам работы Правительства на 2024 год рассмотрены на совещании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Обсуждены вопросы обеспечения дальнейшего роста экономики в рамках продолжения реформ, обозначенных Главой государства в посланиях народу и предвыборной программе.
"В частности, реализации задач и проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной сфере, здравоохранении, образовании и туризме, а также вопросы трудоустройства и укрепления социальной поддержки граждан.
Кроме того, обсуждены меры по привлечению инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса, а также дальнейшему снижению инфляции", - говорится в сообщении.
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