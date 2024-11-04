Какие вопросы по границе намерены решить Казахстан и Россия

Состоялось 143-е заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МИД РК.

"Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на её различных участках, утвердили соответствующие проекты итоговых документов демаркации, а также Планы-графики работы Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии и камеральных работ на 2025 год", - проинормировали в министерстве.