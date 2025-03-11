Эпидемиологическая ситуация в Казахстане продолжает оставаться стабильной по всем основным инфекционным заболеваниям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С начала текущего эпидсезона в республике зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев ОРВИ, что на 14% меньше чем за аналогичный период прошлого сезона.

В этом эпидсезоне зафиксировано 2770 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого года.

"Против гриппа привито более 2,3 млн человек, что составляет 11,6% населения РК, при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%. С начала текущего эпидемического сезона на вирусы, вызывающие ОРВИ по республике исследовано 14 910 образцов, установлена циркуляция различных вирусов, в том числе риновирус, вирус, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус и другие", - говорится в сообщении ведомства.

Метапневмовирус в Казахстане циркулирует ежегодно. Так в эпидсезон 2022-2023 годов было выявлено 237 случаев метапневмовируса, в эпидсезон 2023-2024 годов – 59 случаев.

В ходе эпидемиологического мониторинга циркуляции метапневмовируса в эпидемиологическом сезоне 2024 – 2025 годы было проведено исследование генетической характеристики данного вируса. Результаты показали отсутствие новых завозных штаммов или генетических групп. Циркулирующие варианты вируса соответствуют ранее зарегистрированным на территории Казахстана.

В целом, для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики: ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений; регулярно проветривать помещения; использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук; ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию.