Какие важные даты совместно отметят Казахстан и Россия в 2025 году

После переговоров с российским президентом глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал представителям СМИ о совместных мероприятиях в 2025 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Впереди много работы. У нас есть серьёзный задел на 2025 год. Предстоит реализовать большое количество совместных проектов, которые, уверен, принесут ощутимую пользу как гражданам, так и бизнесу в наших странах. В январе следующего года исполняется 20 лет одному из основополагающих международных документов – договору о казахско-российской государственной границе. В 2025 году нас также ждут большие юбилеи – 80-летие Великой Победы и 70-летие космодрома "Байконур". Мы договорились провести в наших странах праздничные мероприятия по случаю всех этих знаковых дат", - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что двусторонняя повестка регулярно пополняется конкретными инициативами и новыми интересными проектами.

Также он отметил, что Казахстан и Россия неизменно следуют по пути укрепления стратегического партнёрства, закладывая основу для прогресса и благополучия народов и в особенности подрастающего поколения. Президент выразил уверенность в том, что положительные итоги сегодняшних мероприятий позволят вывести союзнические отношения на качественно новый уровень.