Какие уроки извлёк Казахстан из январских событий, обсудили в эфире проекта "2022"

Об уроках январских событий в проекте BaigeNews.kz "2022" высказался политолог Замир Каражанов. По его словам, каждый сделал после произошедшего свои выводы.

"Прежде всего, уроки касаются проблем, накопившихся в обществе. Они своевременно не решались, откладывались. И эта тенденция очень опасна для Казахстана, потому что мир меняется. Проблемы перенесли на завтра... А завтра будет совершенно новая реальность. Кто знал, что будет ситуация так развиваться в Украине? Что будет пандемия? Никто не знал. Поэтому надо решать всё своевременно, а не откладывать. Ведь проблемы будут усугубляться в связи с новыми обстоятельствами и уже будут носить взрывоопасный характер, очень болезненно будут развиваться процессы", - сказал гость студии.

Замир Каражанов считает, что в случившемся, как ни странно, "есть свои преимущества".

"Мы сэкономили несколько лет. После смены власти президент был ограничен в полномочиях. Было проблемой поменять правительство, вмешаться в его работу, поменять акимов на местах. Он был ограничен в своих полномочиях, потому что пост председателя Совбеза ему не принадлежал. А именно эта должность не требовала согласования всех кадровых назначений. И после январских событий полнота власти действительно перешла к действующему президенту", - пояснил политолог.

Полный выпуск проекта можно посмотреть на YouTube-канале BaigeNews.kz.