  • 27 Декабря, 20:21
  • BAIGENEWS

Какие уникальные операции спасли жизни казахстанцам в 2024 году

Врачи совершенствуют своё мастерство.

Сегодня, 18:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 18:52
Сегодня, 18:52
131
Фото: baigenews.kz

Несколько уникальных медицинских операций провели врачи в Казахстане в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.

В Караганде, например, внедрили современные технологии лечения аритмии. 

С этого года за счёт ОСМС специалисты многопрофильной больницы №2 Караганды (кардиоцентр) впервые в области начали выполнять сложные высокотехнологичные операции при нарушениях ритма сердца. Ранее пациенты с такими диагнозами направлялись в республиканские клиники.

Одним из инновационных способов лечения считается метод радиочастотной абляции (РЧА). Использование в карагандинской больнице современного оборудования обеспечивает эффективность и безопасность таких процедур. Уникальная установка CARTO 3 V7 Prime способна создавать подробные трёхмерные карты сердца и лечить множество видов аритмии.

"3D-технологии с точностью до 1 мм позволяют найти источник аритмии – патологический очаг, не повреждая другие сосуды и ткани. Пациент полностью восстанавливается. Уже в ходе операции виден результат. Стоимость одной операции ориентировочно около 2 млн тенге. Операции для больных проводятся бесплатно в рамках системы медицинского страхования", – отметил врач аритмолог-хирург многопрофильной больницы №2 Нурлан Елемесов. 

В Туркестанской областной детской больнице провели уникальную операцию семилетнему ребёнку.

Мальчик обжёг 90% кожи головы горячим маслом. В областной детской больнице пациента в течение месяца готовили к операции, проводили антибактериальную, инфузионную терапию, ежедневные перевязки. 14 мая 7-летнему ребёнку сделали аутодермапластическую операцию на голове.
 
Комбустиологи Шолпан Кадирова и Бахыт Абдуманов сняли кожу с бедра ребёнка и наложили на голову. Операция прошла успешно, ребёнка выписали домой. 

Сложнейшую операцию для спасения жизни плода провели в июле в Национальном научном центре материнства и детства на базе клиники UMC. 

В Казахстане впервые провели внутриутробное вмешательство для коррекции у плода врожденного порока мочевыделительной системы. 

На 19-й неделе беременности у женщины был выявлен порок развития плода. Пренатальный консилиум принял решение о необходимости внутриутробного дренирования мочевого пузыря плода. Это необходимо для профилактики гипоплазии легких и сохранения нормальной функции почек у будущего ребенка.

Операция прошла успешно.

Фетальная хирургия — это новое направление в медицине, включающее операции и инвазивные вмешательства внутриутробно для предотвращения летальности и инвалидизации новорождённых. Подобные процедуры проводят в ведущих медицинских центрах мира.

Теперь такие оперативные вмешательства осуществляют в Национальном научном центре материнства и детства, где для этого созданы все условия. В будущем здесь планируют проводить операции по коррекции диафрагмальной грыжи, ТТС синдрома, крестцово-копчиковой тератомы и других пороков развития, эффективность которых доказана мировой клинической практикой.

Гигантскую опухоль весом 6 килограммов удалили у пациентки онкологи в Жамбылской области.

Уникальную операцию по удалению гигантского злокачественного новообразования провели в областном многопрофильном центре онкологии и хирургии под руководством директора Алиханова.

62-летняя жительница Меркенского района случайно обнаружила свою опухоль, когда врач поликлиники в прививичном кабинете увидела аномально большой живот и буквально уговорила пациентку пройти обследование. Женщина поступила в стационар уже на грани начала необратимого процесса. Новообразование занимало 70% всей печени, тесно связываясь с желчным пузырём и общей печёночной артерией.

Хирурги удалили у Г. практически всю правую долю печени, желчный пузырь, провели резекцию лимфоузлов воротной вены и общей печёной артерии.

14 уникальных операций за два дня провели на базе Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова. 

На трёхлетнем пациенте с врождённым сколиозом выполнена сложная операция по коррекции позвоночника. Операция потребовала удаления полупозвонка L5-S1, что позволило значительно улучшить состояние пациента. Прямая трансляция этого хирургического вмешательства привлекла внимание специалистов детской хирургии позвоночника со всего мира.

Еще одна операция - по восстановлению анатомии и функциональности кисти у пациента с неправильным сращением костей предплечья. Использование 3D-моделирования и предварительно созданного шаблона обеспечило точную и безопасную коррекцию, что значительно улучшило результаты лечения и восстановление пациента.

Хирургическое вмешательство с использованием минимально инвазивных эндоскопических методов продемонстрировало новые возможности в лечении сложных травматологических случаев. Эта техника позволила существенно сократить время операции и минимизировать риски для пациента, обеспечивая быстрое восстановление.

Также в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова проведена уникальная микрохирургическая операция по реплантации трёх пальцев левой кисти у 18-летнего пациента. Травма получена в результате несчастного случая с использованием электропилы.

Операция, длившаяся 9 часов, потребовала от хирургов предельной точности и мастерства. Благодаря использованию новейшего операционного микроскопа, врачам удалось восстановить все повреждённые сосуды, нервы, сухожилия и костные структуры отчленённых пальцев. Несмотря на малый размер этих элементов и высокую сложность операции, все соединительные ткани были успешно соединены.

В ноябре первые в ЦГКБ Алматы провели уникальные операции OLIF (Oblique Lumbar Interbody Fusion) в нейрохирургии.

Этот инновационный минимально инвазивный подход открыл новые возможности в лечении заболеваний позвоночника.

OLIF, или "косая поясничная межтеловая фиксация", применяется для восстановления межпозвонковых дисков и стабилизации позвоночника при следующих патологиях: дегенеративные изменения позвоночника, грыжи межпозвонковых дисков, спондилолистез, сколиоз и кифоз.

Методика позволяет значительно снизить травматичность вмешательства, ускорить процесс восстановления и минимизировать реабилитационный период.

 

Также в столице впервые провели внутриутробную операцию беременной двойней женщине.

Сделала коррекция фето-фетального трансфузионного синдрома.

Беременная 41-летняя женщина была госпитализирована в акушерский блок городской многопрофильной больницы №2 с осложнением многоплодной беременности и высоким риском внутриутробной гибели плодов. В ходе подготовки к операции врачи установили диагностические алгоритмы и создали условия для точной оценки показаний, что позволило минимизировать риски для матери и детей во время операции.

Самое читаемое

Наверх