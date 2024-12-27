14 уникальных операций за два дня провели на базе Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова.

На трёхлетнем пациенте с врождённым сколиозом выполнена сложная операция по коррекции позвоночника. Операция потребовала удаления полупозвонка L5-S1, что позволило значительно улучшить состояние пациента. Прямая трансляция этого хирургического вмешательства привлекла внимание специалистов детской хирургии позвоночника со всего мира.

Еще одна операция - по восстановлению анатомии и функциональности кисти у пациента с неправильным сращением костей предплечья. Использование 3D-моделирования и предварительно созданного шаблона обеспечило точную и безопасную коррекцию, что значительно улучшило результаты лечения и восстановление пациента.

Хирургическое вмешательство с использованием минимально инвазивных эндоскопических методов продемонстрировало новые возможности в лечении сложных травматологических случаев. Эта техника позволила существенно сократить время операции и минимизировать риски для пациента, обеспечивая быстрое восстановление.

Также в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова проведена уникальная микрохирургическая операция по реплантации трёх пальцев левой кисти у 18-летнего пациента. Травма получена в результате несчастного случая с использованием электропилы.

Операция, длившаяся 9 часов, потребовала от хирургов предельной точности и мастерства. Благодаря использованию новейшего операционного микроскопа, врачам удалось восстановить все повреждённые сосуды, нервы, сухожилия и костные структуры отчленённых пальцев. Несмотря на малый размер этих элементов и высокую сложность операции, все соединительные ткани были успешно соединены.

В ноябре первые в ЦГКБ Алматы провели уникальные операции OLIF (Oblique Lumbar Interbody Fusion) в нейрохирургии.

Этот инновационный минимально инвазивный подход открыл новые возможности в лечении заболеваний позвоночника. OLIF, или "косая поясничная межтеловая фиксация", применяется для восстановления межпозвонковых дисков и стабилизации позвоночника при следующих патологиях: дегенеративные изменения позвоночника, грыжи межпозвонковых дисков, спондилолистез, сколиоз и кифоз. Методика позволяет значительно снизить травматичность вмешательства, ускорить процесс восстановления и минимизировать реабилитационный период.