Какие уникальные операции спасли жизни казахстанцам в 2024 году
Врачи совершенствуют своё мастерство.
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Несколько уникальных медицинских операций провели врачи в Казахстане в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.
В Караганде, например, внедрили современные технологии лечения аритмии.
С этого года за счёт ОСМС специалисты многопрофильной больницы №2 Караганды (кардиоцентр) впервые в области начали выполнять сложные высокотехнологичные операции при нарушениях ритма сердца. Ранее пациенты с такими диагнозами направлялись в республиканские клиники.
Одним из инновационных способов лечения считается метод радиочастотной абляции (РЧА). Использование в карагандинской больнице современного оборудования обеспечивает эффективность и безопасность таких процедур. Уникальная установка CARTO 3 V7 Prime способна создавать подробные трёхмерные карты сердца и лечить множество видов аритмии.
"3D-технологии с точностью до 1 мм позволяют найти источник аритмии – патологический очаг, не повреждая другие сосуды и ткани. Пациент полностью восстанавливается. Уже в ходе операции виден результат. Стоимость одной операции ориентировочно около 2 млн тенге. Операции для больных проводятся бесплатно в рамках системы медицинского страхования", – отметил врач аритмолог-хирург многопрофильной больницы №2 Нурлан Елемесов.
В Туркестанской областной детской больнице провели уникальную операцию семилетнему ребёнку.
Сложнейшую операцию для спасения жизни плода провели в июле в Национальном научном центре материнства и детства на базе клиники UMC.
В Казахстане впервые провели внутриутробное вмешательство для коррекции у плода врожденного порока мочевыделительной системы.
На 19-й неделе беременности у женщины был выявлен порок развития плода. Пренатальный консилиум принял решение о необходимости внутриутробного дренирования мочевого пузыря плода. Это необходимо для профилактики гипоплазии легких и сохранения нормальной функции почек у будущего ребенка.
Операция прошла успешно.
Фетальная хирургия — это новое направление в медицине, включающее операции и инвазивные вмешательства внутриутробно для предотвращения летальности и инвалидизации новорождённых. Подобные процедуры проводят в ведущих медицинских центрах мира.
Теперь такие оперативные вмешательства осуществляют в Национальном научном центре материнства и детства, где для этого созданы все условия. В будущем здесь планируют проводить операции по коррекции диафрагмальной грыжи, ТТС синдрома, крестцово-копчиковой тератомы и других пороков развития, эффективность которых доказана мировой клинической практикой.
Гигантскую опухоль весом 6 килограммов удалили у пациентки онкологи в Жамбылской области.
Уникальную операцию по удалению гигантского злокачественного новообразования провели в областном многопрофильном центре онкологии и хирургии под руководством директора Алиханова.
62-летняя жительница Меркенского района случайно обнаружила свою опухоль, когда врач поликлиники в прививичном кабинете увидела аномально большой живот и буквально уговорила пациентку пройти обследование. Женщина поступила в стационар уже на грани начала необратимого процесса. Новообразование занимало 70% всей печени, тесно связываясь с желчным пузырём и общей печёночной артерией.
Хирурги удалили у Г. практически всю правую долю печени, желчный пузырь, провели резекцию лимфоузлов воротной вены и общей печёной артерии.
14 уникальных операций за два дня провели на базе Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова.
На трёхлетнем пациенте с врождённым сколиозом выполнена сложная операция по коррекции позвоночника. Операция потребовала удаления полупозвонка L5-S1, что позволило значительно улучшить состояние пациента. Прямая трансляция этого хирургического вмешательства привлекла внимание специалистов детской хирургии позвоночника со всего мира.
Еще одна операция - по восстановлению анатомии и функциональности кисти у пациента с неправильным сращением костей предплечья. Использование 3D-моделирования и предварительно созданного шаблона обеспечило точную и безопасную коррекцию, что значительно улучшило результаты лечения и восстановление пациента.
Хирургическое вмешательство с использованием минимально инвазивных эндоскопических методов продемонстрировало новые возможности в лечении сложных травматологических случаев. Эта техника позволила существенно сократить время операции и минимизировать риски для пациента, обеспечивая быстрое восстановление.
Также в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова проведена уникальная микрохирургическая операция по реплантации трёх пальцев левой кисти у 18-летнего пациента. Травма получена в результате несчастного случая с использованием электропилы.
Операция, длившаяся 9 часов, потребовала от хирургов предельной точности и мастерства. Благодаря использованию новейшего операционного микроскопа, врачам удалось восстановить все повреждённые сосуды, нервы, сухожилия и костные структуры отчленённых пальцев. Несмотря на малый размер этих элементов и высокую сложность операции, все соединительные ткани были успешно соединены.
В ноябре первые в ЦГКБ Алматы провели уникальные операции OLIF (Oblique Lumbar Interbody Fusion) в нейрохирургии.
Этот инновационный минимально инвазивный подход открыл новые возможности в лечении заболеваний позвоночника.
OLIF, или "косая поясничная межтеловая фиксация", применяется для восстановления межпозвонковых дисков и стабилизации позвоночника при следующих патологиях: дегенеративные изменения позвоночника, грыжи межпозвонковых дисков, спондилолистез, сколиоз и кифоз.
Методика позволяет значительно снизить травматичность вмешательства, ускорить процесс восстановления и минимизировать реабилитационный период.
Также в столице впервые провели внутриутробную операцию беременной двойней женщине.
Сделала коррекция фето-фетального трансфузионного синдрома.
Беременная 41-летняя женщина была госпитализирована в акушерский блок городской многопрофильной больницы №2 с осложнением многоплодной беременности и высоким риском внутриутробной гибели плодов. В ходе подготовки к операции врачи установили диагностические алгоритмы и создали условия для точной оценки показаний, что позволило минимизировать риски для матери и детей во время операции.
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